Casa Branca/Reprodução Donald Trump assina ordem executiva no Salão Oval da Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta sexta-feira (5) uma ordem executiva mudando o nome do Departamento de Defesa, também conhecido como Pentágono, para Departamento de Guerra.

Com a ordem, o secretário de Defesa, Pete Hegseth, e outros integrantes da pasta estão autorizados a usarem títulos como “secretário de Guerra” e “subsecretário de Guerra” em comunicações oficiais e documentos públicos.



"É um nome muito mais apropriado, considerando especialmente a situação atual do mundo", afirmou Trump, ao assinar a ordem.



Segundo ele, a mudança envia uma mensagem de vitória e força aos inimigos dos Estados Unidos.



Pete Hegseth, durante a cerimônia de assinatura, no Salão Oval da Casa Branca, já foi apresentado por Trump como secretário de Guerra.

Ele comemorou a mudança e disse que ela serve para “restaurar o espírito guerreiro” nas Forças Armadas.

Nomenclatura

O Departamento de Defesa foi chamado de Departamento de Guerra até 1949, quando o Congresso unificou Exército, Marinha e Força Aérea após a Segunda Guerra Mundial.



Segundo historiadores, a mudança serviu para indicar que, na era nuclear, o objetivo dos EUA era prevenir conflitos.

Já Trump disse que a alteração para Departamento de Defesa aconteceu quando os Estados Unidos resolveram ser "politicamente corretos" e "woke" — termo usado para se referir a políticas progressistas.

"Vamos passar para a ofensiva, não ficar apenas na defesa. Letalidade máxima, não legalidade tímida" , enfatizou Hegseth, agora secretário de Guerra, após a assinatura da ordem.



A mudança de nome do Departamento de Defesa precisaria de aprovação do Congresso, mas as redes sociais do Pentágono já passaram a exibir o novo nome.







Questionado sobre a necessidade de uma lei para a mudança, Donald Trump respondeu apenas: "vamos seguir em frente"



O endereço do site do Departamento de Defesa também mudou de "defense.gov" para "war.gov". Ou seja, de defesa para guerra. O portal, no entanto, chegou a ficar temporariamente fora do ar.

Desde que assumiu o cargo em janeiro, Trump tem buscado renomear locais e instituições, incluindo o Golfo do México.

