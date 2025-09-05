Reprodução Britânico corta orelhas e faz 100 tatuagens para virar papagaio

Um britânico de 55 anos, natural de Bristol, chamou a atenção por levar ao extremo sua paixão por papagaios . Conhecido atualmente como Ted Parrotman, ele passou por diversas modificações corporais com o objetivo de se assemelhar a suas aves de estimação. Entre os procedimentos, estão a retirada das orelhas em uma cirurgia de seis horas, a divisão da língua, mais de 100 tatuagens pelo corpo e cerca de 50 piercings. As informações são do The Sun.

“Quero parecer o máximo possível com meus papagaios. Usei cabelo comprido por muitos anos e minhas orelhas ficavam sempre escondidas” , disse em entrevista ao jornal.

Apesar de ter sofrido bullying na infância por causa da aparência, garante que esse não foi o motivo da remoção das orelhas.

Para continuar utilizando óculos, Ted precisou instalar dois pinos metálicos na cabeça.

The Sun





“Sem eles, os óculos simplesmente cairiam” , explicou.

A relação com os animais vai além da estética. Ted divide a rotina com seus papagaios Teaka e Ellie, que costumam ficar pousados sobre sua cabeça durante horas.

“Eles já fizeram sujeira em mim, até na boca, mas não me importo. Para mim, é sinal de sorte. São como filhos, eu os amo” , contou.

A devoção é tanta que ele oficializou em cartório a mudança do nome para Ted Parrotman, apelido pelo qual já era conhecido. Como complemento da transformação, tatuou asas de papagaio no rosto.

Ex-operário de uma fábrica de calçados, hoje dedica-se integralmente ao cuidado dos animais, além dos papagaios, cria um iguana verde e um cão da raça Pit Bull Terrier.





“Algumas pessoas me acham estranho, mas cada um tem sua opinião”, afirmou.

O processo de transformação começou há 17 anos, com a primeira tatuagem. Agora, Ted diz que finalmente se sente próximo de realizar o ideal que sempre perseguiu: viver à semelhança de seus papagaios.