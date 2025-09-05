Mia O'Brien, 23, de Huyton, Liverpool, 'cometeu um erro muito estúpido', segundo familiares
Mia O'Brien, estudante de direito de 23 anos natural de Huyton, Liverpool, foi  condenada à prisão perpétua em Dubai e está detida na prisão central da cidade.

A sentença ocorre após um episódio que a mãe da jovem, Danielle McKenna, descreveu como uma “decisão muito estúpida”.

A natureza exata do crime não foi divulgada, mas sentenças desse tipo nos Emirados Árabes Unidos costumam estar ligadas a tráfico de drogas, violência grave ou terrorismo. Para estrangeiros, a pena de prisão perpétua geralmente equivale a 15 anos, seguida de deportação.

Danielle McKenna, de 46 anos, afirmou que não vê a filha desde outubro do ano passado e fez um apelo público. Ela descreveu Mia como uma jovem que “nunca fez nada de errado na vida” e que se envolveu com pessoas que a levaram a uma decisão que resultou na prisão.

A mãe criou uma campanha no site GoFundMe para cobrir despesas legais e viagens, mas a página foi removida, possivelmente por violar políticas do site. Antes da remoção, a campanha havia arrecadado cerca de £700 de uma meta de £1.600.

Pequenas quantidades de drogas, incluindo cannabis, podem gerar penas mínimas de três meses de prisão ou multas entre 20.000 e 100.000 dirhams (aproximadamente £4.000 a £20.000). Aeroportos do país utilizam tecnologia avançada para detecção de substâncias ilegais.


Governo do Reino Unido dá apoio para família

O governo britânico está apoiando a família de Mia e mantém contato com autoridades locais nos Emirados Árabes Unidos, sem detalhar a natureza do auxílio.

Danielle McKenna informou à imprensa internacional que a filha foi recentemente transferida para outra prisão após a sentença e que a situação representa um “choque enorme” para a família, que busca formas de custear despesas legais e visitas.

Apesar da condenação, os detalhes sobre o crime cometido por Mia O'Brien permanecem restritos, dificultando a análise completa do caso.

