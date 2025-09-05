Clara Beatriz/ Portal iG "Lafufu" é a nova preferência dos colecionadores

A febre pelo personagen da Pop Mart, Labubu, abriu espaço para uma tendência paralela: a popularização das réplicas conhecidas como “ Lafufu ”.

Produzidas em pequenas fábricas, principalmente nas províncias chinesas de Guangdong e Hebei, essas versões não oficiais conquistaram consumidores pelo preço acessível e pela disponibilidade, em contraste com a dificuldade para encontrar os produtos originais e os preços exorbitantes que são vendidos.

De acordo com a CNN, enquanto uma pelúcia oficial da Pop Mart pode custar até 499 yuans (cerca de US$ 69,45) e chegar a valores muito mais altos no mercado secundário, uma réplica é vendida por aproximadamente um décimo desse preço.

Algumas variações, como a “Lagogo”, que canta e dança, com orelhas iluminadas, são comercializadas por 18,8 yuans (cerca de US$ 2,60). Essa diferença atrai compradores que buscam o mesmo apelo estético do Labubu, mas sem gastar tanto. Algumas outras variações também aparecem como “Lababa” e “Lapoopoo”.

No mês passado, a Pop Mart relatou um aumento surpreendente de quase 400% nos lucros no primeiro semestre do ano.





Mesmo com os alertas internacionais para evitar a compra, a procura pela versão mais barata disparou, impulsionando a criação de memes, vídeos humorísticos e vlogs de unboxing.

Autoridades dos Estados Unidos e do Reino Unido reforçaram os avisos aos consumidores, destacando que os Labubu falsificados apresentam baixa qualidade e contêm peças pequenas destacáveis, como olhos, mãos e pés, que podem trazer riscos de asfixias para crianças pequenas.

A popularidade crescente das réplicas

Os consumidores são atraídos por essas cópias por motivos simples: o visual considerado “estranhamente fofo” adicionado a funções como cantar e dançar – ausentes no original – e, principalmente, o preço acessível.

Com os bonecos originais cada vez mais caros, muitos colecionadores optam por alternativas mais baratas.

Segundo a CNN, fabricantes dos Lafufus aproveitam essa demanda para impulsionar as vendas. Um produtor de brinquedos em Dongguan, na província de Guangdong, revelou que, no auge da procura, em julho, comercializou entre 150 mil e 160 mil unidades falsas, faturando cerca de 2 milhões de yuans (aproximadamente US$ 278 mil).

De acordo com o gerente da fábrica, a escassez do produto original levou os fãs a recorrerem às imitações: “Muitos fãs simplesmente não conseguiam comprar Labubu, mesmo aqueles que se esforçavam muito. Foi por isso que recorreram à Lafufu” , afirmou.

Com o aumento das comercializações de réplicas, a Pop Mart registrou a marca “Lafufu” na plataforma de informações corporativas Qichacha, em uma estratégia interpretada como forma de proteção contra a proliferação de imitações.