Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil A variação climática no feriado reflete a diversidade das condições meteorológicas no território brasileiro

A previsão do tempo para o feriado de 7 de setembro mostra cenários distintos entre as regiões do Brasil. Enquanto o Sul deve enfrentar temporais com risco de granizo e ventos fortes, o Norte terá calor elevado e predomínio de sol.

No Sudeste, o tempo deve permanecer instável em São Paulo e Rio de Janeiro. A capital paulista terá céu nublado durante o fim de semana, com temperaturas variando entre 14°C e 21°C e possibilidade de garoa leve, principalmente nas manhãs e noites.

No Rio de Janeiro, a previsão é de chuvas ocasionais no sábado, com termômetros entre 19°C e 24°C, e céu encoberto no domingo, quando as temperaturas ficam entre 19°C e 22°C.

No Sul, a passagem de uma frente fria deve intensificar as chuvas e provocar tempestades localizadas.

As mínimas podem ficar abaixo de 10°C em algumas cidades, enquanto máximas próximas de 30°C são esperadas em municípios como Francisco Beltrão, no Paraná. Há risco de granizo e ventos fortes, especialmente em áreas agrícolas.

O Centro-Oeste terá tempo estável. Em Brasília, os dois dias do feriado prolongado serão de sol, com temperaturas entre 15°C e 32°C. A umidade relativa do ar deve oscilar entre 20% e 30%, o que aumenta o desconforto respiratório e exige atenção em atividades ao ar livre.





No Nordeste, Salvador alternará momentos de sol e chuva. No sábado, estão previstas pancadas rápidas durante o dia, com tempo firme à noite.

No domingo, a manhã e a noite serão chuvosas, com aberturas de sol à tarde. As temperaturas variam de 20°C a 30°C, e a umidade pode chegar a 91%.

O Norte do país terá predomínio de sol e temperaturas elevadas. Em cidades como Oiapoque, no Amapá, os termômetros devem oscilar entre 21°C e 37°C, com baixa probabilidade de chuva.

A umidade será moderada, e o aumento de nuvens à tarde não deve comprometer o tempo firme.

Variação climática

Lara Pinheiro/Portal iG A baixa umidade no Centro-Oeste e Sudeste pode agravar problemas respiratórios





De acordo com os dados, a variação climática no feriado reflete a diversidade das condições meteorológicas no território brasileiro.

Além das chuvas intensas no Sul, a baixa umidade no Centro-Oeste e Sudeste pode agravar problemas respiratórios, enquanto no Nordeste a umidade mais alta favorece a proliferação de mosquitos.

Já no Norte, o destaque será o calor intenso associado à forte radiação solar.