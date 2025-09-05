Divulgação/Corpo de Bombeiros Colisão ocorreu em Juiz de Fora nesta sexta (5)

Uma criança de cerca de 3 anos está entre as quatro pessoas que morreram em um acidente envolvendo um ônibus coletivo da Prefeitura de Juiz de Fora na tarde desta sexta-feira (5), no km 776,8 da BR-040, na Zona da Mata de Minas Gerais. Ao todo, 35 pessoas ficaram feridas, sendo que dez estão em estado grave.

O acidente, confirmado pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e pelo Corpo de Bombeiros, envolveu o capotamento do veículo, segundo informações preliminares.

Equipes de resgate atuam no local com três Unidades de Suporte Avançado e duas de Suporte Básico do Samu, além de guarnições do Corpo de Bombeiros.

A coordenadora médica do Samu esteve no ponto da ocorrência e acionou hospitais de referência da cidade, incluindo o HPS (Hospital de Pronto-Socorro), a UPA Norte e o HMTJ (Hospital Monte Sinai), para receber as vítimas.

As unidades hospitalares já começaram a receber os feridos. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) foi acionada para controlar o tráfego e garantir a segurança do trecho.





Colisão traseira

Equipes da Concer permanecem atuando no acidente envolvendo dois ônibus que interditou parcialmente o km 779 da BR-040, em Juiz de Fora, na pista sentido Rio de Janeiro.

Em nota ao Portal iG, a Viação Cometa informo "que, nesta sexta-feira, 5 de setembro, um de seus ônibus envolveu-se em uma colisão com um ônibus urbano, na cidade de Juiz de Fora (MG). A empresa lamenta o ocorrido, está oferecendo o suporte necessário e permanece à disposição para esclarecimentos."

O acidente, aparentemente uma colisão traseira, foi registrado às 14h27. O trecho segue em meia pista, com lentidão no tráfego.