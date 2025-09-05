Reprodução/redes sociais Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos

O clima de tensão entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder venezuelano Nicolás Maduro aumentou nesta sexta-feira (5), depois que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou que duas aeronaves venezuelanas sobrevoaram o destróier norte-americano que está no mar do Caribe.

O incidente, que o departamento chamou de “ação altamente provocativa”, ocorre quando o governo Trump ordenou o envio de 10 caças F-35 a Porto Rico "para tarefas antinarcóticos no Caribe".



“Hoje, dois aviões militares do regime de Maduro voaram perto de um US. Navio da Marinha em águas internacionais. Esta ação altamente provocativa foi projetada para interferir em nossas operações de contra-rurgência” , escreveu o Departamento de Defesa em um comunicado publicado em X.

E a postagem prossegue: “ O cartel que dirige a Venezuela é fortemente aconselhado a não buscar mais esforços para obstruir, dissuadir ou interferir nas operações anti-narcóticos e contra-terrorismo realizadas pelos militares dos EUA”.



O navio americano está no sul do Caribe em uma operação contra o tráfico internacional de drogas. Há outros navios dos EUA na região, além de um submarino nuclear.



Os episódios ocorreram dias após militares dos Estados Unidos bombardearem um barco no Caribe.



Trump disse que a embarcação estava carregada com drogas e pertencia à gangue venezuelana Tren de Aragua.

Ainda segundo ele, 11 membros da gangue venezuelana foram mortos no ataque.



Caracas, por sua vez, acusou Washington de cometer execuções extrajudiciais no ataque, ao afirmar que “assassinaram 11 pessoas sem o devido processo legal".



"Maduro indiciado"



Nesta quinta-feira (4), durante uma visita ao Equador, o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou que duas gangues estavam sendo reclassificadas como organizações terroristas estrangeiras.

Rubio também criticou o envolvimento da liderança venezuelana no tráfico de drogas e chamou Nicolás Maduro de um "traficante de drogas indiciado" e um "fugitivo da justiça americana".







"Maduro é indiciado por um grande júri no Distrito Sul de Nova York. Isso significa que o Distrito Sul de Nova York apresentou as provas a um grande júri o indiciou. Então, número um, que não haja dúvida de que ele, Nicolás Maduro, é um traficante de drogas indiciado nos Estados Unidos, e ele é um fugitivo da justiça americana”, disse.



Rubio também sugeriou ainda que os Estados Unidos e seus aliados estavam trabalhando juntos numa abordagem mais dura a cartéis e organizações internacionais de gangues.



“Agora, eles vão nos ajudar a encontrar estas pessoas e explodi-las se for necessário”, disse Rubio em uma entrevista coletiva conjunta com a chanceler equatoriana Gabriela Sommerfeld na quinta-feira em Quito.

