Reprodução/X Putin, Xi Jinping e Kim Jong-un chegam juntos a desfile militar na China

A China realizou nesta quarta-feira (03) o maior desfile militar de sua história, em comemoração aos 80 anos da vitória sobre o Japão na Segunda Guerra Mundial. O evento em Pequim apresentou novas peças do arsenal chinês e reuniu vários chefes de Estado, entre eles, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que acompanharam Xi Jinping.

O desfile do "Dia da Vitória" tem vários momentos simbólicos que buscam reafirmar a China como potência militar. A cerimônia incluiu sobrevoos aéreos, tropas marchando em uníssono e a exibição de armas de última geração.

Além de Putin e Kim Jong-un, havia representantes de outros países. O Brasil foi representado pelo assessor especial da presidência para assuntos internacionais Celso Amorim. A ex-presidente Dilma Rousseff também estava presente.

Na Praça da Paz Celestial, Xi Jinping chegou vestido de forma semelhante a Mao Tsé-tung e desfilou por um tapete vermelho ao lado de Putin e Kim até o palanque. Diante de mais de 50 mil pessoas, Xi disse que a humanidade está diante de uma escolha entre paz e guerra.

"Hoje, a humanidade está diante da escolha entre paz ou guerra, diálogo ou confronto, ganhos mútuos ou soma zero", afirmou.

O líder chinês homenageou as vítimas da guerra e lamentou a morte dos soldados que morreram na defesa do país. Também pediu pela "erradicação das raízes da guerra" para que a história não se repita.

Novas armas

O desfile foi apresentou as novas tecnologias militares chinesas. Entre elas, o míssil hipersônico YJ-15, projetado para atingir grandes embarcações com alto poder de destruição, e o drone subaquático AJX002, um veículo não tripulado de 18 metros, capaz de operar em modo furtivo.

Também desfilaram pela primeira vez três novos mísseis balísticos intercontinentais nucleares: Dong Feng-61, DF-31BJ e DF-5C. Este último, segundo a imprensa chinesa, pode alcançar até 20 mil quilômetros e carregar múltiplas ogivas nucleares.

Além disso, Pequim apresentou seu primeiro míssil nuclear lançado do ar, o JL-1, e o sistema HQ-29, descrito como uma arma de defesa espacial com capacidade para derrubar satélites estrangeiros.

Desconforto no Ocidente

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais para criticar o evento e ironizar a presença de Putin e Kim ao lado do líder chinês.

"A grande questão a ser respondida é se o presidente Xi da China vai ou não mencionar a enorme quantidade de apoio e "sangue" que os Estados Unidos da América deram à China para a ajudar a garantir a sua LIBERDADE de um invasor estrangeiro muito hostil", questionou Trump.

"Muitos americanos morreram na busca da vitória e da glória da China. Espero que sejam legitimamente honrados e recordados pela sua bravura e sacrifício!", escreveu o presidente dos EUA.





"Que o presidente Xi e o maravilhoso povo da China tenham um grande e duradouro dia de celebração. Por favor, deem os meus mais sinceros cumprimentos a Vladimir Putin e a Kim Jong Un, enquanto conspiram contra os Estados Unidos da América", escreveu na Truth Social, rede da qual é dono.