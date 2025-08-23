FreePik Soldado russo olhando para a bandeira





A Rússia afirmou neste sábado (23) que conquistou duas localidades na região de Donetsk, no leste da Ucrânia. Segundo comunicado divulgado pelo Ministério da Defesa no Telegram, as áreas de Sredneye e Kleban-Byk passaram ao controle russo. A informação é da AFP.

A posição de Kleban-Byk é considerada estratégica por estar no caminho para Kostiantynivka, cidade fortificada que serve de rota para Kramatorsk, um dos principais centros logísticos da Ucrânia na região.

O anúncio ocorre em meio a avanços recentes das tropas russas sobre forças ucranianas em desvantagem numérica e de equipamentos. Atualmente, cerca de 20% do território ucraniano está sob ocupação russa.

No campo diplomático, o avanço coincide com o esfriamento da possibilidade de uma reunião entre os presidentes Vladimir Putin e Volodimir Zelensky, cogitada pelo presidente americano Donald Trump. Na sexta-feira (22), o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Serguei Lavrov, acusou Zelensky de dificultar negociações para o encontro.

Trump, que busca intermediar uma solução para o conflito iniciado em 2022, afirmou que tomará uma decisão “importante” em até duas semanas, podendo incluir sanções adicionais contra Moscou ou a opção de “não fazer nada”.