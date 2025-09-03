Marcello Casal Jr Chuva ainda permanece forte em algumas regiões do país

O avanço de uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul mantém o estado em alerta para temporais nesta quarta-feira (3). A instabilidade favorece a ocorrência de chuva forte, acompanhada por raios, rajadas de vento e até queda de granizo, principalmente na metade sul do território gaúcho. O risco de transtornos é elevado, com possibilidade de alagamentos, inundações e deslizamentos, de acordo com o ClimaTempo.

Em Santa Catarina e no Paraná, o cenário é diferente: predomínio de sol e calor, com máximas próximas dos 35°C no norte e noroeste paranaense. No entanto, ventos persistentes devem atingir todo o Sul, com rajadas de até 90 km/h no Rio Grande do Sul e mais de 50 km/h entre o litoral gaúcho e catarinense.

No Sudeste, a umidade que vem do oceano favorece pancadas de chuva no Espírito Santo e em áreas de Minas Gerais, sobretudo pela manhã. Nessas localidades, o céu fica encoberto e as temperaturas mais amenas. Em contrapartida, São Paulo e Rio de Janeiro terão sol forte, calor e baixa umidade, principalmente no interior paulista.

No Centro-Oeste, o calor extremo predomina. Em Cuiabá (MT), os termômetros podem alcançar os 40°C, enquanto Campo Grande (MS) também registra temperaturas elevadas. A massa de ar seco mantém a umidade relativa em níveis críticos, embora áreas do extremo norte e noroeste mato-grossense possam ter pancadas isoladas de chuva.

No Nordeste, a costa leste segue sob influência da umidade marítima, com destaque para o litoral da Bahia, onde há risco de chuva forte e temporais ao longo do dia. Entre Aracaju (SE) e Natal (RN), as pancadas variam de fraca a moderada, mas não se descarta ocorrência localizada de chuva forte. Já no interior, o tempo firme predomina, com calor intenso e baixa umidade.

No Norte, a instabilidade se espalha por Acre, Rondônia, Amazonas e parte de Roraima, trazendo pancadas de chuva intensas e risco de temporais, principalmente no Amazonas. Já no Pará e no Amapá, as chuvas serão fracas e isoladas. Em Tocantins, o sol predomina e a umidade segue em queda, com máximas bem elevadas.