Divulgação Eduardo, Jair e Flávio Bolsonaro.

Em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira (02), familiares e aliados se manifestaram nas redes sociais em defesa do político, que cumpre prisão domiciliar na mansão em Brasília.

O ex-mandatário e mais sete aliados são réus na investigação que apura a suposta tentativa de golpe de Estado. A repórter Alino Brito, do Portal iG, acompanha o julgamento direto do STF. Além disso, o iG transmite a sessão ao vivo.

A esposa do ex-presidente, Michelle Bolsonaro, publicou nas redes sociais um versículo bíblico em referência ao momento. A ex-primeira-dama citou Salmos 100.

“ 1. Celebrai com júbilo ao Senhor, todas as terras. 2. Servi ao Senhor com alegria; e entrai diante dele com canto. 3. Sabei que o Senhor é Deus; foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos; somos povo seu e ovelhas do seu pasto. 4. Entrai pelas portas dele com gratidão, e nos seus átrios com louvor; louvai-o, e bendizei o seu nome. 5. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia; e a sua verdade dura de geração em geração”, publicou a ex-primeira dama.

Os filhos do ex-presidente também se manifestaram. O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL - SP) chamou o julgamento de "teatro histórico" e acusou o ministro Alexandre de Moraes de violar direitos humanos a partir de uma "inquisição" contra o pai.

Flávio Bolsonaro compartilhou um vídeo do pai e escreveu: "Estarei sempre ao seu lado". Em outra publicação, disse que o "julgamento não é contra Bolsonaro, é contra a liberdade de expressão no Brasil, é contra a liberdade do povo brasileiro e é contra a nossa democracia".

Já Carlos Bolsonaro disse que o pai é um "orgulho" para os filhos e apoiadores.

"Sua coragem diante das injustiças, sua firmeza mesmo diante da perseguição e seu amor incondicional por esta nação são exemplos que ecoam em cada um de nós. Obrigado por tudo que representa. Seguimos juntos, firmes e convictos, sempre ao lado da verdade e da liberdade!", publicou no X.

O filho caçula, Jair Renan (PL), vereador em Balneário Camboriú, também chamou o julgamento de "inquisição moderna".

"Eles podem tentar algemar, silenciar e manipular, mas não conseguem apagar a esperança que carrega o nome de Jair Bolsonaro. O Brasil não será livre enquanto seu maior representante estiver sendo injustiçado", disse.

Aliados apostam em "perseguição"

Entre os aliados, o pastor Silas Malafaia publicou um vídeo em que afirma, aos gritos, que hoje é o "dia da vergonha" e disse que Bolsonaro já foi julgado em uma "farsa política de pura perseguição comandada pelo ditador da toga, Alexandre de Moraes".





O Partido Liberal, sigla do ex-presidente, publicou: "Hoje assistiremos a maior perseguição política da história do Brasil. A democracia deles só funciona quando cala quem pensa diferente. Mas a VOZ do povo é LIVRE". Até o momento, o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, não se manifestou.