TikTok Casal com fones não vê urso se aproximar e quase é atacado; assista

Um casal passou por um enorme susto na Montanha Burnaby, no Canadá. Um urso se aproximou do local, as pessoas correram na hora, tentaram chamar a atenção deles, mas porém eles não escutaram por conta dos fones de ouvido.





Assim que o animal estava a poucos metros, o casal se assustou e correu em desespero. Por sorte, nada aconteceu e o urso comeu os alimentos do pique-nique que eles faziam calmamente.

A Montanha Burnaby

A Montanha Burnaby, localizada na região metropolitana de Vancouver, é um destino popular para caminhadas, piqueniques e atividades ao ar livre.

Com trilhas que atravessam florestas densas e áreas abertas com vistas panorâmicas da cidade e da Baía de Burrard, o local atrai tanto moradores quanto turistas em busca de contato com a natureza. Além de ser um refúgio para atividades recreativas, a montanha também preserva um ecossistema diverso, abrigando várias espécies de animais silvestres.

Entre os visitantes mais notáveis da região estão os ursos-negros, comuns na área. Para os moradores e frequentadores assíduos, ver um urso não é um evento extraordinário, mas sim uma parte natural da vida na montanha.





Esses animais costumam se deslocar pela floresta em busca de alimento, muitas vezes se aproximando de trilhas ou áreas abertas, o que pode gerar encontros surpreendentes, mas geralmente pacíficos, desde que as precauções básicas sejam respeitadas.

A cidade de Burnaby e as autoridades locais incentivam medidas de segurança simples, como não deixar alimentos expostos, manter distância segura dos animais e respeitar seu habitat. Apesar desses avisos, as pessoas fazem pique-niques e expõem comidas e bebidas, o que certamente chamou a atenção desse urso do vídeo.