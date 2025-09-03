Divulgação primeiro jato E190-E2, entregue à Virgin Australia pela Embraer

A Embraer e a Azorra entregaram nesta terça-feira (2) o primeiro jato E190-E2 à companhia Virgin Australia Regional Airlines. A cerimônia aconteceu na sede da fabricante brasileira, em São José dos Campos, São Paulo, e marcou a estreia do modelo no mercado australiano.

Com a presença de representantes das três empresas, a negociação também fortalece a relação da empresa aeroespacial global com sede no Brasil, Embraer, que chegou a 1.900 entregas do E-Jet ao longo de 21 anos, e a empresa de leasing de aeronaves, Azorra.

Modernização

O acordo prevê a substituição da frota atual de Fokker 100s da companhia aérea. Além da aeronave já recebida, a Virgin Australia deve incorporar outros três E190-E2 até 2026, dentro de um total de oito pedidos firmes feitos por meio da Azorra.

Com capacidade para 100 passageiros, o E190-E2 promete até 30% de economia de combustível em comparação com os Fokker 100, além de menores emissões e custos operacionais. Equipado com motores Pratt & Whitney GTF, o modelo também oferece maior alcance e uma cabine silenciosa, garantindo um maior conforto aos passageiros.

Segundo a Azorra, receber a Virgin Australia como novo cliente reforça a presença da fabricante brasileira na Oceania. “O E190-E2 oferece excelente eficiência com menor consumo de combustível, tornando-o o avião ideal para o programa de modernização da frota da Virgin Australia” , afirmou John Evans, CEO da Azorra.

A Virgin Australia destacou que a modernização permitirá ampliar a conectividade no país. “Esses jatos de nova geração nos permitirão atender melhor as comunidades regionais, com maior confiabilidade, menos ruídos e menores emissões” , disse Nick Rohrlach, diretor executivo do grupo Virgin Australia Regional Airlines.

Marco da Embraer

Desde 2004, a Embraer já entregou 1.900 aeronaves E-Jets, consolidando-se como a terceira linha de aeronaves mais vendida da história da aviação comercial.

O presidente e CEO da Embraer, Arjan Meijer, pontuou que a eficiência excepcional, baixo perfil de ruído e emissões do E190-E2 é um salto revolucionário para o mercado australiano.





“A entrega do primeiro E190-E2 para a Virgin Australia, juntamente com nosso parceiro de leasing Azorra, é um marco significativo para a evolução e crescimento da Embraer na região" , celebrou.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e é a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviços e de distribuição de peças nas Américas, África, Ásia e Europa.