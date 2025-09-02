Reprodução/redes sociais Homem que ofereceu €500 por "cabeça de brasileiros" foi demitido.

Um homem que, em um vídeo que viralizou nas redes sociais, ofereceu 500 euros, cerca de R$ 3,2 mil, a cada português que lhe trouxesse a cabeça de um brasileiro foi demitido de seu trabalho em uma padaria na cidade de Aveiro, em Portugal . As informações são Correio da Manhã.

Segundo o site, após diversas denúncias de brasileiros e a repercussão negativa do vídeo, onde o homem português aparece mostando uma nota de 500 euros enquanto incentiva o ódio à estrangeiros, o caso chegou aos ouvidos dos patrões, que o demitiram.





Após desligar o homem, a empresa foi até as redes sociais e garantiu não aceitar nem compactuar com qualquer forma de racismo, além de apelar para que os consumidores continuem frequentando o local.

Em um outro post, ainda segundo o Correio da Manhã, a padaria afirma que tem uma equipe formada por profissionais de diversas nacionalidades.

"A nossa equipe é formada por pessoas de diferentes origens - brasileiras, santomenses, venezuelanas e portuguesas - e temos orgulho da diversidade que nos caracteriza."

A empresa ainda condenou quaisquer atos racistas.

"Condenamos qualquer atitude racista e reiteramos o nosso compromisso em manter um ambiente de respeito e inclusão."

Na reportagem do Correio da Manhã, não consta nenhuma tentativa de contato com o responsável pelo vídeo. O perfil do homem no TikTok, até a publicação desta reportagem, encontra-se indisponível.

Entenda o caso

O português publicou o vídeo em suas redes sociais no último sábado (30) e as imagens logo causaram revolta entre internautas.

"A cada português que trouxer a cabeça de um brasileiro, desses zucas que vivem aqui em Portugal, estejam legais ou ilegais, cada cabeça que trouxer cortada rente ao pescoço, eu pago € 500″ , disse o homem na filmagem.

O perfil dele não está mais disponível nas redes sociais.

Brasileiros foram a maior comunidade estrangeira em Portugal

O relatório de Migrações e Asilo 2023, publicado pela Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), Portugal teve o aumento de um terço da população estrangeira em comparação com 2022.

Segundo o levantamento, brasileiros representam 35,3% do total de estrangeiros residentes no país lusitano, totalizando cerca de 368.449 pessoas.