Reprodução Mulher morre após cair de torre para tirar selfie

Uma mulher de 45 anos morreu após cair de uma torre de cerca de 90 metros enquanto tentava fazer uma selfie em Pavlovsk, São Petersburgo, na Rússia, no último sábado (30). Pouco antes, ela havia feito um salto de bungee jump bem-sucedido para comemorar o aniversário.

A vítima foi identificada como Elizaveta Gushchina, descrita por familiares como apaixonada por esportes radicais. Segundo autoridades locais, ela escorregou em uma tábua molhada ao retornar à plataforma, onde estava acompanhada do filho de 22 anos.

Apesar de estar com cordas de segurança, o equipamento não tinha o comprimento adequado. Elizaveta morreu na frente do filho, Nikita, que havia lhe dado o salto como presente de aniversário.

Nas redes sociais, circula um vídeo que mostra o salto anterior, quando ela aparece de capacete azul e realiza a manobra conhecida como “bananeira”.

As autoridades abriram investigação para apurar se o centro de bungee jumping cumpria as normas de segurança exigidas.