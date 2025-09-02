Reprodução Os oito são réus por tentativa de golpe

11h45 - “Tentativa de golpe buscou aparência de legitimidade”, diz Gonet

﻿Paulo Gonet apresentou manuscritos, mensagens, gravações e discursos como evidências da tentativa de golpe.

Segundo ele, Bolsonaro e aliados questionaram a eleição antes da votação. O grupo teria tentado desacreditar o sistema de votação e dar aparência legal a um plano de ruptura do Estado.

"Não há dúvida de que a organização criminosa quis desacreditar publicamente o sistema eletrônico de votação, após derrota nas urnas" , relatou o PGR.

11h32 – Bolsonaro estimulou expectativa popular, diz Gonet citando Mauro Cid

Segundo o procurador-geral da República, o ex-presidente mantinha contato com os acampamentos golpistas em Brasília por meio do então assessor do general Luiz Eduardo Ramos na Secretaria-Geral da Presidência.

“O 8 de janeiro de 2023 pode não ter sido o objetivo principal do grupo, mas passou a ser desejado e incentivado, tornando-se a verdadeira opção disponível.”

11h23 - Gonet explica por que o golpe não ocorreu

Paulo Gonet afirmou que o golpe não se concretizou devido à falta de adesão de membros das Forças Armadas.

“O golpe não se consumou, mesmo com a insistência dos denunciados, porque não obteve a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. Houve empenho para cooptá-los à ação criminosa, ou seja, levá-los a participar do golpe.”

11h14 - Caos era parte do plano, diz Gonet

O procurador-geral da República afirmou que o núcleo dos réus articulou ações para gerar confusão social e viabilizar o golpe.



“A instalação do caos era necessária para a execução do golpe. O objetivo era atrair a adesão dos comandantes do Exército e da Aeronáutica. Além disso, a organização criminosa atuava em setores de inteligência para monitorar populações e autoridades, a fim de viabilizar o movimento golpista."

11h04 - Ação perigosa, na visão do PGR

Gonet afirmou que as ações dos réus tinham como “unidade de propósito” impedir a posse de Lula, garantindo que Bolsonaro permanecesse como presidente, desrespeitando os resultados das eleições de 2022.

11h02 - PGR não deve usar todo seu tempo

No início de sua sustentação oral, Paulo Gonet informou que destacaria, de forma resumida, quais ações criminosas os réus teriam cometido contra o Estado brasileiro, indicando que provavelmente não utilizará todo o tempo de duas horas disponível.

11h00 - Gonet ressalta a democracia

No começo da sua fala, O PGR classificou o julgamento como importante na defesa da Constituição do país.

"É chegada a hora do julgamento pela mais alta corte do país, em que a democracia no Brasil assume a sua defesa ativa contra a tentativa de golpe apoiado em violência ameaçada e praticada. Nenhuma democracia se sustenta se não contar com efetivos meios para se contrapor a atos orientados à sua decomposição."

10h56 - Palavra é dada para Paulo Gonet

Paulo Gonet faz leitura do seu relatório





Com a conclusão da leitura do relatório, Zanin passou a palavra ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, que terá duas horas para realizar sua sustentação oral sobre o processo.

10h55 - Moraes conclui o relatório

O ministro Alexandre de Moraes concluiu a leitura do relatório e passou a palavra ao presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin.

10h36 - Moraes lê defesa de Bolsonaro

A defesa do ex-presidente classificou Mauro Cid como uma testemunha “sem credibilidade”, argumentando que o ex-ajudante-geral de Bolsonaro mentiu diversas vezes ao longo do processo e descumpriu medidas restritivas impostas pelo STF.

Os advogados de Bolsonaro afirmaram que o ex-presidente não teve participação em atos golpistas, alegando que ele deixou o Brasil no fim de 2022 e passou um período na Disney. A Polícia Federal, no entanto, declarou que a viagem à Flórida tinha como objetivo evitar sua responsabilização pela tentativa de golpe.

10h27 - Augusto Heleno pede a suspeição de Moraes

A defesa de Augusto Heleno apresentou argumentos para que o ministro Alexandre de Moraes não participasse da votação do julgamento.

“Deve-se reconhecer a suspeição do relator em razão de ter sido alvo de um suposto ato criminoso no qual o denunciado faria parte, com a intenção de matá-lo juntamente com o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva” , leu Moraes

10h15 - Relatório já dura mais de uma hora

O ministro Alexandre de Moraes segue a leitura do relatório no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus.

Ao longo de mais de uma hora de exposição, Moraes fez uma retrospectiva da investigação, ressaltou que a denúncia foi aceita por unanimidade pelo STF e rejeitou as alegações das defesas sobre excesso de documentos no processo.

Ele também afirmou que a tentativa de golpe buscou romper a ordem democrática e destacou que a pacificação do país depende do respeito à Constituição e do fortalecimento das instituições.

09h52 – Moraes comenta posicionamento da PGR

O ministro destacou que Paulo Gonet relatou que o plano se desenvolveu ao longo do mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Com claro intuito de promover a ruptura da ordem democrática no Brasil, a Procuradoria-Geral da República ressaltou que o grupo, liderado por Jair Messias Bolsonaro e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, estruturou um plano de ataques contra as instituições democráticas com a finalidade de impedir a alternância legítima de poder nas eleições de 2022.”

09h42 - Moraes faz um passo a passo do trabalho da justiça

Durante a leitura do relatório, o ministro apresentou uma retrospectiva para explicar todo o trabalho realizado pelo STF ao longo da investigação. Ele lembrou que a denúncia foi aceita pelo Supremo por unanimidade e que houve rejeição a acusação das defesas dos réus por excesso de documentos no processo.

09h22 - Moraes faz críticas aos réus

Moraes criticou as ameaças sofridas pelo Supremo e mencionou o comportamento dos Estados Unidos, que aplicaram sanções contra o Brasil em razão de Bolsonaro.

"Esse é o papel do STF: julgar com imparcialidade os fatos concretos, independentemente de ameaças ou coações, ignorando pressões internas ou externas. Lamentavelmente, no curso desta ação penal, constataram-se condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais vista em nosso país, passou a agir de maneira covarde e traiçoeira, com a finalidade de tentar coagir o Poder Judiciário, em especial este Supremo Tribunal Federal, e submeter o funcionamento da Corte ao crivo de outro Estado estrangeiro."

09h15 - Leitura do relatório

Ministro faz leitura do relatório





O ministro Alexandre de Moraes recebeu a palavra para iniciar a leitura do relatório. No entanto, o magistrado ressaltou sua posição em defesa da democracia e da Constituição. “Este julgamento, que se inicia em relação ao denominado ‘Núcleo Crucial’ pela PGR, é mais um desdobramento do exercício do STF.”

09h11 - Abertura do julgamento

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma, abriu o primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus. Ele cumprimentou os presentes e solicitou à secretária a leitura da ata. Em seguida, fez esclarecimentos sobre o funcionamento da sessão.

09h00 - Paulo Sérgio acompanhará o julgamento

O ex-ministro da Defesa, um dos réus do núcleo crucial da trama golpista, decidiu acompanhar ao vivo o julgamento. Ele relatou que acredita na Justiça.

08h40 - Posição da Defesa de Bolsonaro

O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, conversou com jornalistas na entrada do STF e confirmou que seu cliente não participará do julgamento. "Ele não tá bem. Saúde. Aí, tem que falar com os médicos. Não vem".

O julgamento

Bolsonaro é julgado pela primeira turma do STF





STF (Supremo Tribunal Federal) começou nesta terça-feira (2) o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus acusados de participação em uma tentativa de golpe de Estado. O Portal iG acompanha a sessão em tempo real, com a jornalista Aline Brito presente dentro da sala de julgamento.

A ação penal 2668, em análise pela Primeira Turma, apura a atuação do chamado "Núcleo Crucial", apontado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) como responsável pela articulação para subverter o resultado das eleições de 2022.

Além de Bolsonaro, são réus:

o deputado federal Alexandre Ramagem, ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência);

o almirante Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;

o general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional;

o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e delator do caso;

o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

e o general da reserva Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil e candidato a vice na chapa presidencial de 2022.

Segundo a denúncia, todos respondem por tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado por violência e ameaça grave, além de deterioração de patrimônio tombado. Ramagem, em razão da prerrogativa de deputado, responde apenas por três crimes.





Denúncia da PGR

A PGR afirma que Bolsonaro liderou uma organização criminosa para manter-se no poder após a derrota eleitoral.

O esquema teria começado em 2021, com ataques ao sistema eletrônico de votação e pressão sobre as Forças Armadas, e culminado nos atos de 8 de janeiro de 2023, quando prédios dos Três Poderes foram invadidos e depredados em Brasília.

Entre as provas apresentadas estão minutas de decretos golpistas, registros digitais, vídeos, documentos e a delação premiada de Mauro Cid.

Em depoimento, o general Marco Antonio Freire Gomes relatou que Bolsonaro chegou a apresentar uma minuta golpista em reunião.

Planos com codinomes como “Luneta”, “Copa 2022” e “Punhal Verde Amarelo” também foram mencionados, prevendo até o sequestro e assassinato de autoridades, entre elas o ministro Alexandre de Moraes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Julgamento

Gustavo Moreno, Ton Molina, Antonio Augusto e Fellipe Sampaio/STF O chamado 'núcleo crucial' da trama golpista - Alexandre Ramagem, Mauro Cid, Jair Bolsonaro, Braga Netto, Anderson Torres, Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Almir Garnier





O julgamento foi dividido em cinco sessões, previstas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

A relatoria é de Moraes, que iniciou os trabalhos com a leitura do relatório e a análise de questões preliminares, como os pedidos de nulidade da delação de Cid.

Em seguida, a PGR apresentou sua sustentação oral por uma hora. Cada defesa teve 15 minutos para exposição.

A defesa de Bolsonaro, conduzida pelo advogado Celso Vilardi, classificou a denúncia como “absurda”, questionou a credibilidade de Mauro Cid e alegou falta de acesso integral às provas, além da ausência de atos concretos que configurariam crime.

Os ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Luiz Fux decidirão pela condenação ou absolvição dos réus.

Se condenado, Bolsonaro pode receber pena superior a 40 anos de prisão, em regime fechado se a soma ultrapassar oito anos. Militares e policiais têm direito a prisão especial.

Em caso de condenação, ainda cabem recursos no próprio STF. A execução das penas só ocorrerá após o esgotamento das possibilidades de recurso.