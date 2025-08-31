Reprodução/Globo/Conversa com Bial Cayo Lucas é suspeito de ameaças ao youtuber Felca

Cayo Lucas Rodrigues dos Santos, de 21 anos, foi preso em Olinda (PE) pela Polícia Civil após ameaçar o influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, popularmente conhecido como Felca, e a psicóloga Ana Beatriz Chamati. As informações são do Fantástico.

O jovem é suspeito de intimidar o youtuber após um vídeo-denúncia sobre a exposição de crianças e adolescentes nas redes sociais que já tem quase 50 milhões de visualizações.

Segundo a investigação, ele liderava uma rede que obtinha dados sigilosos de sistemas governamentais para chantagear vítimas, muitas delas meninas menores de idade, e intimidar outros influenciadores e críticos.

As apurações indicam que Cayo obrigava meninas a se exporem em transmissões ao vivo, submetendo-as a rituais de humilhação, ordens de automutilação e situações classificadas pela polícia como estupro virtual, incluindo vítimas de 7 e 8 anos.

O secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, descreveu Cayo como “ mentor intelectual ” de outros criminosos, que fornecia instruções e vendia informações extraídas de sistemas oficiais, lucrando até R$ 30 mil por semana, segundo o Fantástico.





Operação e prisões

A operação que levou à detenção ocorreu em Olinda, com policiais civis de São Paulo que identificaram que o suspeito pretendia inserir dados falsos sobre Felca em bancos de mandados de prisão, prática já feita com outras vítimas.

Durante a ação, Paulo Vinicios Oliveira Barbosa, apontado como cúmplice de Cayo, também foi preso em flagrante.

A polícia informou que, no momento da prisão, Cayo estava com o computador aberto acessando credenciais da Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco.

A investigação indica que Cayo e Paulo utilizavam logins de um policial militar do estado para acessar ilegalmente plataformas do governo.

Cayo e Paulo negam as acusações e recebem assistência da Defensoria Pública de Pernambuco, que apresentará a defesa durante o processo, segundo informou o Fantástico.