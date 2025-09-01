Uma mulher identificada como Ariean Fabrizio Colton, de 36 anos, ficou gravemente ferida ao ser atacada por um urso pardo logo após sair para correr perto de sua casa em Kenai, no Alasca, nos Estados Unidos. O ataque ocorreu por volta das 5h45 da manhã de terça-feira (26), a menos de 50 metros da residência da vítima.
Segundo as autoridades locais, o animal arrastou a mulher por 90 metros até o quintal do vizinho, onde ela foi encontrada com ferimentos graves na cabeça e no couro cabeludo.
Ela estava consciente quando foi socorrida e foi transportada de helicóptero para um hospital em Anchorage, conforme informações do New York Post.
Segundo o agente David Lorring, moradores ouviram barulhos estranhos na vizinhança pouco antes de a vítima ser localizada.
"No dia, um vizinho foi verificar e encontrou a mulher cheia de sangue na floresta de sua propriedade", disse ele ao canal KTUU.
Autoridades acreditam que o responsável pelo ataque seja um urso pardo, com base nos rastros encontrados. Policiais estaduais e funcionários do Departamento de Pesca e Caça iniciaram buscas a pé e com drones, mas não acharam o animal.
A família informou que Colton já passou por cirurgias e segue internada em estado estável. Uma campanha online já arrecadou mais de US$ 63 mil (R$ 343 mil) para ajudar nos custos médicos da internação e da recuperação.
Segundo informações no New York Post, o Alasca abriga milhares de ursos pretos e marrons, além de ursos polares no norte. Na Península de Kenai, onde há muita comida para esses animais, pode haver até um urso por km².
Após o ataque, autoridades orientaram os moradores a supervisionarem crianças e animais de estimação, além de não deixarem lixo ou restos de comida do lado de fora das casas.