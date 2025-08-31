Reprodução/Wikimedia Commons Estela com escritos em aramaico.

Jesus é o maior símbolo do cristianismo e sua vida ainda desperta curiosidade e mistério. Entre os pontos que reúnem consenso entre historiadores está a sua língua materna: o aramaico. Esse era o idioma comum na Palestina e na Síria da época, regiões onde Jesus nasceu e viveu.

Jesus também teria familiaridade com o hebraico, especialmente para a leitura das escrituras e a participação em cerimônias religiosas, mas essa não era a língua utilizada em suas conversas cotidianas.

Apesar de o idioma ter caído em desuso com o passar dos milênios, curiosamente, o aramaico não desapareceu: comunidades no Oriente Médio ainda o utilizam, preservando uma língua falada há mais de dois mil anos.









O aramaico ainda é falado na Síria, na cidade de Maaloula e nas vilas vizinhas de Jaba'deen e Bakh'a, onde cerca de metade da população é cristã.

Em entrevista ao iG, o historiador Carlindo José explicou que além da Síria, línguas aramaicas também são faladas no Irã, no Iraque e na Turquia.

Segundo informações da Al Jazeera, cerca de 1,5 milhão de cristãos do Iraque falavam o siríaco - um antigo dialeto aramaico - antes da invasão dos Estados Unidos em 2003.

Desde então, a população diminuiu para aproximadamente 400 mil, concentrando-se principalmente no norte do país, onde ainda preservam a língua e a cultura ancestral.

De onde vem o aramaico?

Parte da cultura e da história de diferentes povos, o aramaico é uma língua antiga e semítica, derivada do povo arameu.

Ela foi difundida da Síria até a Mesopotâmia ocidental, tornando-se o principal idioma da região quando os caldeus, que falavam o aramaico, fundaram o Império Neobabilônico.

O aramaico começou a se consolidar como uma língua distinta no final do século XI a.C., e seu uso se espalhou de forma mais ampla durante o Império Assírio e se manteve sob o Império Babilônico.

À medida que esses impérios expandiam seus territórios, o aramaico, por ser mais fácil de aprender do que o acadiano, que era a língua franca anterior da região, passou a ser adotado como idioma oficial de administração e comunicação entre diferentes povos e culturas.

Um idioma que resiste

De acordo com Carlindo, mesmo após o declínio dos impérios que tinham o aramaico como língua franca e três mil anos após o seu surgimento, a língua segue sendo falada em algumas localidades devido à presença de cristãos.

"As Igrejas do rito siríaco oriental pautam sua liturgia na língua aramaica, inclusive utilizam a Peshitta (tradução da Escritura Sagrada neste idioma). Embora o aramaico bíblico e litúrgico seja diferente do falado ainda hoje, é um elemento importante de preservação e difusão da língua."

Segundo ele, a língua de um povo é um fator de identidade importantíssimo.

"O hebraico moderno é um exemplo muito interessante disso, partindo da construção de uma identidade judaica que culminou no Sionismo. A luta dos vários povos indígenas pela preservação e alfabetização bilíngue também é outro excelente exemplo."

O aramaico falado hoje em dia difere do aramaico falado na época de Jesus.

De acordo com Carlindo, isso se dá pelo fato de os dialetos siríacos modernos terem uma origem comum no século XVI d.C., portanto, bastante posterior a Jesus de Nazaré e seus contemporâneos.

"A língua é algo vivo e em constante adaptação, a enorme distância temporal nos leva a concordar com tais conclusões."