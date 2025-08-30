Reprodução Homem é preso por empurrar adolescente na frente de trem na Alemanha

Um homem de 31 anos foi preso na Alemanha sob suspeita de ter empurrado uma adolescente de 16 anos para os trilhos, provocando a morte dela ao ser atingida por um trem de carga na estação de Friedland, no estado da Baixa Saxônia. O caso ocorreu há duas semanas e vinha sendo investigado pela polícia local.

A identificação do suspeito ocorreu após exames de DNA apontarem grande quantidade de material genético dele no ombro da vítima. Para o Ministério Público, a evidência indica que houve uma pressão física significativa, compatível com um empurrão.

Não há imagens de câmeras que mostrem o momento do crime, mas testemunhas relataram à imprensa local que o homem estava na estação pouco antes do acidente.

Na ocasião, policiais chegaram a abordá-lo após denúncias de confusão no local. Ele conduziu os agentes até a plataforma onde a adolescente já havia sido atingida, passou por um teste de alcoolemia que constatou alto nível de álcool no sangue e foi liberado por falta de indícios.

O homem é iraquiano e teve seu pedido de asilo recusado em 2022. Desde março de 2025, estava sujeito à deportação para a Lituânia, mas o processo não foi executado. Ele também já havia sido preso por não pagar uma multa e chegou a ter uma internação em centro de detenção de estrangeiros negada pela Justiça.

De acordo com as autoridades, o suspeito tem diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Por decisão judicial, ele não ficará em prisão preventiva, mas em uma clínica psiquiátrica. O motivo do ataque permanece desconhecido, e a investigação aponta que a vítima pode ter sido escolhida de forma aleatória.