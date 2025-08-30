Um homem de 31 anos foi preso na Alemanha sob suspeita de ter empurrado uma adolescente de 16 anos para os trilhos, provocando a morte dela ao ser atingida por um trem de carga na estação de Friedland, no estado da Baixa Saxônia. O caso ocorreu há duas semanas e vinha sendo investigado pela polícia local.
A identificação do suspeito ocorreu após exames de DNA apontarem grande quantidade de material genético dele no ombro da vítima. Para o Ministério Público, a evidência indica que houve uma pressão física significativa, compatível com um empurrão.
Não há imagens de câmeras que mostrem o momento do crime, mas testemunhas relataram à imprensa local que o homem estava na estação pouco antes do acidente.
Na ocasião, policiais chegaram a abordá-lo após denúncias de confusão no local. Ele conduziu os agentes até a plataforma onde a adolescente já havia sido atingida, passou por um teste de alcoolemia que constatou alto nível de álcool no sangue e foi liberado por falta de indícios.
O homem é iraquiano e teve seu pedido de asilo recusado em 2022. Desde março de 2025, estava sujeito à deportação para a Lituânia, mas o processo não foi executado. Ele também já havia sido preso por não pagar uma multa e chegou a ter uma internação em centro de detenção de estrangeiros negada pela Justiça.
De acordo com as autoridades, o suspeito tem diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Por decisão judicial, ele não ficará em prisão preventiva, mas em uma clínica psiquiátrica. O motivo do ataque permanece desconhecido, e a investigação aponta que a vítima pode ter sido escolhida de forma aleatória.