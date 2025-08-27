Reprodução/Facebook Emily Long e a família

Uma mulher de 34 anos matou o marido e dois dos seus três filhos pequenos, antes de se suicidar, na residência da família em Madbury, estado de New Hampshire, nos Estados Unidos.

Ryan Long, de 48 anos, Emily Long, de 34, o filho Parker, de 8 anos, e a filha Ryan, de 6, foram encontrados mortos com ferimentos de bala na manhã da segunda-feira, dia 18 de agosto, na residência da família.



Um terceiro filho, um bebé, foi encontrado ileso dentro da casa, segundo o gabinete do Procurador-Geral do Estado de New Hampshire.



Nas redes sociais, há algum tempo, Emily vinha compartilhando em vídeos sua angústia com o tratamento do marido, disgnostcado com câncer no cérebro.

Na biografia da conta do TikTok, descrevia-se como “Brain Cancer Wife” (Esposa de um doente com câncer cerebral) e afirmava que aquela página era o seu diário pessoal.



No último vídeo que publicou, um dia antes da tragédia, Emily revelou sentir-se deprimida pela situação que atravessava, mas disse que tentava reagir, pela família.



Conclusão

Segundo a polícia local, os resultados das autópsias confirmaram que ela disparou contra o marido e as duas crianças e depois se suicidou.



De acordo com o comunicado oficial, as crianças morreram com um único tiro na cabeça. Ryan, que tinha sido diagnosticado com cancro cerebral antes de morrer, foi atingido com vários disparos. Emily morreu com um tiro na cabeça, sendo a morte classificada como suicídio.







No comunicado, as autoridades destacaram ainda que, apesar de já terem conhecimento de várias dificuldades que a família enfrentava, não se deve fazer especulações sobre uma única causa ou motivo.

“Homicídio e suicídio são, geralmente, muito mais complexos do que apenas uma razão isolada”, diz o relatório.



O procurador-adjunto do estado, Ben Agati, declarou à estação WMUR que investigar os motivos numa situação destas é “muito complicado”.



Segundo as investigações, os disparos teriam ocorrido por volta das 5h30 de segunda-feira.

