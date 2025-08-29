Divulgação Novo viaduto liga Via Dutra ao Aeroporto de Guarulhos

A concessionária RioSP, do grupo Motiva, liberou nesta sexta-feira (29) o novo viaduto que conecta a Via Dutra (BR-116) à Rodovia Hélio Smidt, principal via de acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. A abertura ao tráfego está prevista até o fim do dia.

Com 634 metros de extensão, a estrutura deve oferecer mais agilidade para motoristas que seguem pela pista expressa da Dutra, no sentido Rio de Janeiro, em direção ao aeroporto. O dispositivo também permitirá que quem sai do terminal tenha acesso mais rápido e seguro à pista expressa no sentido São Paulo. Segundo a concessionária, mais de 200 empregos foram gerados durante a obra.

“Essa entrega é um marco para a mobilidade da região, trazendo mais fluidez e um novo acesso que deve melhorar o fluxo de chegada ao Aeroporto de Guarulhos”, destacou Carla Fornasaro, diretora-presidente da RioSP.





O complexo viário ainda prevê novas entregas. No dia 1º de setembro, será inaugurado outro viaduto que ligará a Rodovia Fernão Dias à pista expressa da Dutra, no sentido São Paulo. Na semana seguinte, estão previstas mais duas conexões entre as duas rodovias, reforçando a ligação entre São Paulo e Belo Horizonte.

As obras fazem parte do programa de modernização da Via Dutra, previsto no contrato de concessão firmado pela RioSP.