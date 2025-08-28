Yossi Aloni/Flash90 Avião da empresa israelense Arkia

Um voo da companhia israelense Arkia, que seguia de Paris para Tel Aviv, precisou realizar um pouso de emergência em Paphos, Chipre, nesta quarta-feira (27), após um passageiro agredir uma comissária de bordo. As informações foram obtidas pelo jornal The Times of Israel a partir de uma nota da empresa aérea.

De acordo com a Arkia, o passageiro tentou acessar os banheiros durante a decolagem, desrespeitando as normas de voo. Ao ser orientado a retornar ao assento, ele teria atacado a comissária de bordo “verbal e fisicamente”.

Pouso de emergência

O pouso em Chipre foi realizado seguindo protocolos de segurança e conforme decisão do piloto. A polícia local prendeu o passageiro, e o voo seguiu posteriormente para Tel Aviv com os demais passageiros.

A Arkia destacou que “não abrirá mão de forma alguma da segurança ou de medidas contra qualquer ato de violência contra a tripulação”.

Atuação de empresas locais

Desde o início da escalda do conflito no Oriente Médio, após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, várias companhias estrangeiras têm cancelado seus voos para Tel Aviv, deixando a conexão do país com o exterior principalmente nas mãos de empresas locais, como El Al, Israir e Arkia, explicou o The Times of Israel.





Nos últimos dois anos, a Arkia ampliou sua malha aérea, chegando a incluir voos para Nova York, enquanto transportadoras americanas permanecem, em grande parte, afastadas.

A empresa também enfrenta um processo coletivo por suposto aproveitamento financeiro durante a guerra de 12 dias entre Irã e Israel, em junho, período em que o espaço aéreo israelense foi fechado e todos os voos cancelados.