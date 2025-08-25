Levi Meir Clancy/Unsplash Mulher coberta com bandeira israelense

Israel decidiu retirar a indicação de Gali Dagan para o cargo de embaixador em Brasília depois que o governo brasileiro se recusou a aprovar seu nome, informou o Ministério das Relações Exteriores nesta segunda-feira (25). As informações são do The Times of Israel

Com isso, as relações entre os dois países passam a ser conduzidas “em um nível diplomático mais baixo”, segundo o órgão israelense.

Segundo comunicado, a decisão foi tomada após o Brasil não responder ao pedido de agrément para o diplomata.

“ Após o Brasil, de forma incomum, ter se abstido de responder ao pedido de aprovação do embaixador Dagan, Israel retirou a solicitação, e as relações entre os países agora são conduzidas em um nível diplomático mais baixo ”, informou o ministério.

O órgão também destacou que “ a linha crítica e hostil que o Brasil tem demonstrado em relação a Israel ” desde o ataque liderado pelo Hamas em 07 de outubro de 2023 “ foi intensificada ” por declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





Declarações de Lula e resposta de Israel

No ano passado, Lula afirmou que o que ocorre em Gaza “ não é uma guerra, é um genocídio ” e comparou a situação ao Holocausto, dizendo que o único paralelo histórico seria “ quando Hitler decidiu matar os judeus ”.

A fala gerou reação imediata. O então ministro das Relações Exteriores de Israel, Israel Katz, declarou o presidente brasileiro “ persona non grata ”, afirmando no memorial do Holocausto, em Jerusalém: “ Em meu nome e em nome de todos os cidadãos israelenses, diga ao presidente Lula que ele é persona non grata em Israel até que retire suas declarações ”.

Katz, afirmou ainda: “ A comparação entre a justa guerra de Israel contra o Hamas e as atrocidades de Hitler e dos nazistas é uma desgraça e um severo ataque antissemita ”.

O governo brasileiro havia chamado de volta seu embaixador em Tel Aviv em 2023 e até hoje não designou um substituto.

O Portal iG entrou em contato com o Itamaraty para um pronunciamento oficial sobre o ocorrido, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.