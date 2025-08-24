Facebook/Reprodução british airways avião no ar





Um voo da British Airways que sairia de Florença para Londres foi obrigado a desembarcar 20 passageiros depois que a aeronave ficou pesada demais para levantar voo. A explicação, no entanto, surpreendeu os passageiros: o calor.

Segundo a companhia, o calor reduziu a densidade do ar, exigindo mais combustível para que o avião atingisse altitude de cruzeiro.

Esse acréscimo de peso acabou comprometendo a decolagem no aeroporto Amerigo Vespucci, que possui uma pista curta.

O incidente ocorreu em 11 de agosto, em meio a uma forte onda de calor que atingia a Itália, com temperaturas em torno de 35 °C.

Segundo o jornal britânico The Mirror, uma passageira contou que a tripulação chegou a informar que até 36 pessoas poderiam ter que sair, mas, no fim, cerca de 20 passageiros foram retirados.

“O piloto disse que as pessoas precisariam descer por causa do calor extremo. Eles precisavam de mais combustível para que o motor funcionasse adequadamente”, relatou a viajante.

A British Airways pediu desculpas pelo transtorno e disse ter trabalhado para garantir que todos chegassem ao destino o mais rápido possível.

“Devido à natureza única do aeroporto, com pista curta, as altas temperaturas afetam a pressão do ar e exigem redução de peso da aeronave”, informou a empresa em nota.

