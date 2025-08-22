Reprodução Briga generalizada em terminal de Niterói

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma briga generalizada entre passageiros e um suposto funcionário da empresa de ônibus Araçatuba no Terminal Rodoviário João Goulart, em Niterói (RJ), na noite desta quinta-feira (21). O confronto aconteceu na área de embarque e chamou a atenção de quem aguardava no local.

As imagens registram socos e chutes trocados em meio à confusão, enquanto pessoas ao redor tentavam conter os envolvidos e gritavam para que a briga fosse interrompida.

Veja vídeo







Em determinado momento, é possível ouvir alguém alertar para a presença de uma criança no meio da cena, mas, mesmo assim, a agressão prossegue. Duas mulheres também aparecem participando do tumulto.

Ainda não está claro se o homem que aparece nas imagens trabalha como motorista ou despachante da viação. O Portal iG procurou o Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Setrerj) para comentar o episódio e esclarecer as possíveis motivações da briga, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria.