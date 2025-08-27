Reprodução/redes sociais Volume de chuva é maior que 700% do normal para o período

Um forte temporal que atinge o Himalaia nesta quarta-feira (27) deixou pelo menos 36 pessoas mortas na Índia nas últimas 24 horas, segundo a agência de notícias Reuters. O grande volume de água forçou as autoridades a abrirem grandes represas, o que gerou alerta de enchentes em três rios do Paquistão, país vizinho.

Um deslizamento de terra matou 33 pessoas perto do santuário hindu de Vaishno Devi, uma rota de peregrinação da Índia.

Impactos da chuva

Reprodução/ANI Operação de resgate em andamento em uma área afetada por enchentes em Kerala, na Índia





Outras três mortes confirmadas aconteceram em um transbordamento de um rio, em Doda. Outra enchente provocada pelo temporal inundou uma escola no norte do país, deixando cerca de 200 crianças presas.

Veículos caíram da barragem de Madhopur no rio Tawi após partes da estrutura desmoronarem em razão das fortes chuvas que atingiram a região entre a noite de terça e a manhã desta quarta-feira (27). Até o momento, não há registro de vítimas, segundo a agência Reuters.

Algumas rodovias que ligam Jammu ao resto da Índia também foram danificadas. Autoridades estavam lutando para restaurar serviços de telecomunicações "quase inexistentes", disse Omar Abdullah, ministro-chefe da região.

Grande volume de precipitação

De acordo com o diretor do Departamento Meteorológico da Índia, em entrevista à Reuters, choveu 612 mm na região de Jammu nos últimos quatro dias. O volume representa 726% acima do normal para a região na época do ano, se tornando a maior precipitação do local desde 1950.

As autoridades emitiram previsão de mais chuva e tempestades com rajadas de vento na região montanhosa de Ladakh, além de fortes precipitações em Himachal Pradesh e em Jammu e Caxemira nesta quarta-feira (27). Apesar de parte das águas ter começado a recuar, muitos rios ainda permanecem em níveis considerados perigosos, segundo as autoridades locais.

O governo indiano abriu as comportas de grandes barragens em rios na região da Caxemira após as chuvas intensas. O Paquistão confirmou ter recebido um alerta indiano sobre possíveis inundações a jusante e, em seguida, emitiu seu próprio aviso para três rios que cruzam seu território.

A prática de liberar água das represas indianas quando atingem a capacidade máxima é comum, e o excesso acaba escoando para o lado paquistanês.





Desastre atinge o Paquistão

O Paquistão também vem enfrentando fortes chuvas nas últimas semanas. Mais de 167 mil pessoas foram deslocadas apenas na região de Punjab, incluindo cerca de 40 mil que deixaram suas casas voluntariamente após alertas de enchentes emitidos desde 14 de agosto.

Segundo dados oficiais, o número de mortos no país desde o início das enchentes, no fim de junho, chegou a 804 até esta quarta-feira (27), sendo metade das vítimas registrada apenas em agosto.