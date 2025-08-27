Reprodução/redes sociais Confusão ocorreu durante uma carreata em Buenos Aires

O presidente da Argentina, Javier Milei, precisou ser retirado às pressas de uma carreata nesta quarta-feira (27),na cidade de Lomas de Zamora, ao sul da Grande Buenos Aires.

Veja imagens da confusão.









Imagens que circulam pelas redes sociais mostram Milei acenando para as pessoas na caçamba de uma picape, quando um tumulto se inicia.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, Milei teria sido alvo de pedras e garrafas atiradas atirados por militantes da oposição que acompanhavam o evento do seu partido.

O presidente estava acompanhado do deputado José Luis Espert e, segundo um porta-voz do presidente, ninguém se feriu.

O jornal El Clarín afirmou que a carreata precisou ser suspensa por motivos de segurança.

A imprensa argentina diz ainda que houve conflito entre apoiadores e opositores de Milei.



O evento, planejado para reforçar a campanha do partido, acabou interrompido antes do previsto.



Em entrevista à rede de televisão TN, Espert acusou os militantes que apoiam a ex-presidente Cristina Kirchner de violência.





Segundo ele, uma das fotógrafas que acompanhava a campanha foi atingida por uma pedra.

Milei vive um momento de crise na Argentina, com denúncias de corrupção.

No dia 22 de agosto, a Justiça realizou buscas como parte da investigação sobre um suposto esquema de propina que envolve funcionários de alto escalão do governo e a própria irmã do presidente, Karina Milei.



