Mulher é resgatada após pedido de socorro com sangue

Uma mulher ficou presa por cerca de 30 horas em um quarto de pousada na província de Sichuan, no oeste da China, e foi resgatada depois de lançar pela janela uma mensagem escrita com o próprio sangue em uma almofada.
Identificada apenas como Zhou, ela fazia a limpeza do local, na cidade de Leshan, quando entrou em um quarto sem levar o celular. A porta tinha uma fechadura com defeito e não podia ser aberta por dentro, deixando-a sem comida nem acesso a banheiro, no sexto andar do prédio.
Após diversas tentativas de escapar, a mulher escreveu “110 625” em uma almofada, usando sangue do próprio dedo. O “110” é o número de emergência na China, enquanto o “625” indicava o quarto onde estava presa.
Um entregador de comida, Zhang Kun, encontrou a almofada na rua e acionou a polícia. Os agentes arrombaram a porta e libertaram Zhou, que apareceu abatida em vídeos divulgados pela mídia local, agradecendo pelo resgate.
Zhang recebeu 3 mil yuans (cerca de R$ 2,2 mil) das autoridades de Leshan pelo auxílio no caso.