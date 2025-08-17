Reprodução/Newsday A polícia investiga o caso para saber o que causou o tiroteio

Um tiroteio na madrugada deste domingo (17) deixou três pessoas mortas e oito feridas em uma boate na região do Brooklyn, em Nova York (EUA). O canal NBC News confirmou as informações em uma coletiva com a polícia local.

De acordo com uma porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York (NYPD), haviam vários atiradores envolvidos e, até o momento, ninguém foi preso.

Vítimas

A polícia também divulgou que todos os mortos foram homens, um de 27 anos, outro de 35 anos e o terceiro de idade desconhecida. As oito pessoas feridas foram transportadas para hospitais locais sem risco de morte, diz NBC News.

“Foi uma coisa terrível o que aconteceu esta manhã e vamos investigar para determinar o que aconteceu”, relatou Jessica Tisch, comissária de polícia dos EUA. Já foram encontradas 36 cápsulas de munições.





Os disparos teriam ocorrido após uma discussão por volta das 3h30 da manhã no Taste of the City, uma boate que no bairro de Crown Heights, no Brooklyn, informou o jornal. Os investigadores estão analisando as imagens de câmeras de segurança internas.