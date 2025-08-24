Reprodução Praia de Abu Talat





Seis estudantes morreram afogados durante uma viagem à praia de Abu Talat, no Egito, neste sábado (24), após serem surpreendidos pelas fortes correntes marítimas. A informação é do The Mirror.

Equipes de resgate foram acionadas imediatamente, com 16 ambulâncias enviadas ao local, segundo informou o Ministério da Saúde do país.

Apesar dos esforços, os jovens não resistiram. Outros três estudantes receberam atendimento de emergência na praia, enquanto 21 foram levados a hospitais da região.

O ministro da Saúde, Khaled Abdel Ghaffa, afirmou que equipes médicas continuam prestando suporte aos sobreviventes. Como medida de segurança, as autoridades locais fecharam a praia e hastearam bandeiras vermelhas para alertar banhistas sobre os riscos.

Ministério da Saúde egípcio pediu à população que siga rigorosamente as orientações de segurança em praias, especialmente em áreas conhecidas pelas correntes fortes.

Histórico preocupante

Em março, seis turistas russos morreram após o afundamento de um submarino turístico no Mar Vermelho, acidente que também deixou dezenas de feridos.

Na ocasião, sobreviventes relataram falhas de segurança graves, como o mergulho da embarcação com escotilhas abertas.







