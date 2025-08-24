KCNA / Reprodução Kim Jong-un





O líder norte-coreano Kim Jong Un supervisionou o lançamento de teste de dois novos tipos de mísseis, informou neste domingo (24) a agência estatal Korea Central News Agency (KCNA). Os disparos ocorreram no sábado (23), enquanto Estados Unidos e Coreia do Sul realizavam seus exercícios militares anuais ao sul da península.

Segundo a KCNA, os mísseis foram projetados para neutralizar ameaças aéreas, como drones de ataque e mísseis de cruzeiro. A imprensa oficial não forneceu detalhes técnicos, limitando-se a afirmar que são versões “aprimoradas” e desenvolvidas com “tecnologia especial e exclusiva”.

Os testes acontecem em meio à realização da manobra militar “Ulchi Freedom Shield 25”, iniciada na segunda-feira (18) na Coreia do Sul e programada para durar até quinta (28). O exercício inclui simulações de combate e disparos reais.

O Departamento de Estado dos EUA declarou que os treinamentos reforçam o “compromisso inabalável” entre Washington e Seul para a defesa mútua. Já a Coreia do Norte classificou as manobras como “desestabilizadoras”, acusando os dois países de promoverem a destruição do equilíbrio de poder na região.

Em comunicado ao jornal estatal Rodong Sinmun, um porta-voz do Exército Popular da Coreia descreveu os exercícios como “imprudentes” e alertou que eles estariam empurrando a península para uma situação de “tensão extrema”.

A KCNA também divulgou imagens de Kim acompanhado de militares durante o lançamento dos mísseis e não revelou a localização exata do teste. Dias antes, o líder norte-coreano havia visitado um destróier naval e, na ocasião, afirmou que os exercícios conjuntos poderiam “incendiar uma guerra”, defendendo a rápida expansão do programa nuclear do país.



