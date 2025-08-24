Reprodução/ Pixabay Praia

Com as altas temperaturas provocadas pelo veranico no sábado (23), as praias da Zona Sul do Rio de Janeiro foram alvos de grande procura.

Para conter furtos, arrastões e depredações, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) realizou uma megaoperação que mobilizou 980 agentes e resultou na condução de mais de 170 pessoas às delegacias, a maioria menores de idade.

Segundo informações cedidas ao Portal iG pela coorporação, somente em uma das ações, na Região do Centro do Rio, 150 adolescentes foram apreendidos dentro de um ônibus que retornava da Praia de Copacabana.









A apreensão aconteceu no fim da tarde, quando agentes do Batalhão de Polícia de Choque ( BPChq) interceptaram um coletivo na região central. Os adolescentes foram denunciados pelos próprios passageiros como responsáveis por furtos e depredações no veículo.

A ação também teve apoio do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidões ( RECOM), para reforçar a segurança em pontos estratégicos como Copacabana, Ipanema e Arpoador.

Durante a operação, os ônibus com destino à orla foram monitorados e abordados sempre que havia indícios de práticas ilícitas.

Também houve fiscalização nos terminais e nas estações do metrô, com o intuito de coibir ações que pudessem comprometer a segurança dos usuários do transporte público.

De acordo com a PM, o policiamento permanece reforçado neste domingo (24).