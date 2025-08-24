Reprodução Facebook Pescador compartilhou o post nas redes sociais







Uma publicação no Facebook viralizou na Malásia após mostrar o que parecia ser uma mão humana dentro de um peixe da espécie "ikan baung", um tipo de bagre.

O post trazia três imagens: a primeira mostrava o peixe capturado por um pescador; as outras exibiam um objeto semelhante a uma mão, retirado durante a limpeza do animal. (Veja aqui a publicação original)

O texto que acompanhava as imagens dizia: “Fui pescar e peguei um peixe grande. Quando cheguei em casa para limpá-lo, fiquei chocado ao encontrar isso no estômago do peixe. É a mão de um animal?”

A publicação rapidamente ultrapassou mil compartilhamentos e recebeu milhares de visualizações em poucas horas.

Nos comentários, internautas se dividiram sobre a origem do achado.

Alguns sugeriram que se tratava da mão de um macaco, citando a presença de tufos de pelos. Outros destacaram a semelhança com uma mão humana e recomendaram que o pescador fizesse um boletim de ocorrência.

Também houve quem manifestasse repulsa, afirmando que jamais consumiria o peixe em circunstâncias semelhantes.



