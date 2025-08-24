Flight24Radar Percurso da aeronave





Um voo da companhia Jet2 que seguia de Manchester (Reino Unido) para Larnaca (Chipre) precisou fazer um pouso de emergência na Alemanha depois que uma passageira embriagada começou a agredir tripulantes e outros passageiros na noite de quinta-feira (21). A informação é do The Mirror.

O avião aterrissou por volta das 19h20 no Aeroporto de Colônia Bonn, onde policiais prenderam a mulher, de 41 anos, descrita como “fortemente alcoolizada”.

Segundo as autoridades, a passageira teria dado chutes, socos, xingado e ameaçado durante o voo.

“Em consulta com a polícia de Colônia, ela foi levada para a delegacia para processamento e colocada sob custódia até recobrar a consciência”, disse o porta-voz Mathias Kämpfer.

A britânica agora pode enfrentar deportação em razão do incidente.

Após o pouso, o avião não pôde seguir viagem devido a uma falha técnica, deixando os demais passageiros retidos na Alemanha até que a companhia providenciasse uma aeronave substituta.

Posteriormente, a polícia alemã divulgou um comunicado alertando as pessoas contra o consumo excessivo de álcool ou durante o voo.

O comunicado dizia: "Mesmo pequenas quantidades (de álcool) podem ter um efeito significativamente mais forte do que em solo devido aos estresses específicos do voo, como a pressão atmosférica mais baixa e as concentrações alteradas de oxigênio."

"O comportamento agressivo não só coloca em risco outros passageiros, como também pode prejudicar gravemente a segurança do voo. A Polícia Federal, portanto, recomenda o consumo responsável de álcool em viagens aéreas."