Um voo da companhia Jet2 que seguia de Manchester (Reino Unido) para Larnaca (Chipre) precisou fazer um pouso de emergência na Alemanha depois que uma passageira embriagada começou a agredir tripulantes e outros passageiros na noite de quinta-feira (21). A informação é do The Mirror.
O avião aterrissou por volta das 19h20 no Aeroporto de Colônia Bonn, onde policiais prenderam a mulher, de 41 anos, descrita como “fortemente alcoolizada”.
Segundo as autoridades, a passageira teria dado chutes, socos, xingado e ameaçado durante o voo.
“Em consulta com a polícia de Colônia, ela foi levada para a delegacia para processamento e colocada sob custódia até recobrar a consciência”, disse o porta-voz Mathias Kämpfer.
A britânica agora pode enfrentar deportação em razão do incidente.
Após o pouso, o avião não pôde seguir viagem devido a uma falha técnica, deixando os demais passageiros retidos na Alemanha até que a companhia providenciasse uma aeronave substituta.
Posteriormente, a polícia alemã divulgou um comunicado alertando as pessoas contra o consumo excessivo de álcool ou durante o voo.
O comunicado dizia: "Mesmo pequenas quantidades (de álcool) podem ter um efeito significativamente mais forte do que em solo devido aos estresses específicos do voo, como a pressão atmosférica mais baixa e as concentrações alteradas de oxigênio."
"O comportamento agressivo não só coloca em risco outros passageiros, como também pode prejudicar gravemente a segurança do voo. A Polícia Federal, portanto, recomenda o consumo responsável de álcool em viagens aéreas."