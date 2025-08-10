Instagram/@reptile.hunter Homem captura píton de 6 metros em caçamba

Em uma cena digna de filme, o caçador de répteis Joseph Hart foi filmado entrando calmamente em uma caçamba de lixo para capturar, com as próprias mãos, uma píton de quase seis metros . O flagrante ocorreu na última semana em um condomínio residencial de Los Angeles, nos Estados Unidos, após moradores avistarem a cobra deslizando pelo local.





Usando apenas calça jeans e camiseta, sem equipamentos de proteção, Hart entrou no contêiner e esperou o momento certo para segurar o animal logo abaixo da cabeça, impedindo que mordesse.

Em seguida, retirou a píton e permitiu que ela se enrolasse em seu corpo, enquanto os curiosos observavam impressionados.

O resgate foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais pelo próprio Hart, que batizou a cobra de “Apples”. Segundo ele, o animal foi encontrado dentro de um pequeno recipiente abandonado na caçamba e apresentava uma infecção bacteriana conhecida como mouth ro t (um termo popular para estomatite, uma infeção bucal que afeta principalmente répteis). A suspeita é que a dona tenha se desfeito da píton para evitar os altos custos do tratamento veterinário.

“ Você provavelmente já ouviu falar sobre a 'píton de 6 metros em Los Angeles'.

Na noite de terça-feira, recebi uma ligação pedindo ajuda para uma situação envolvendo uma cobra em Los Angeles. Imediatamente, entrei na minha caminhonete e fui direto até lá para ajudar.

Essa pobre cobra, que batizamos de “Apples”, foi deixada dentro de um pequeno recipiente em uma caçamba de lixo, em um condomínio no centro da cidade.

Isso é extremamente revoltante, pois se trata de um caso de maus-tratos e crueldade contra animais. É possível ver que Apples sofre de uma grave infecção na boca, algo relativamente comum em cobras do comércio de animais de estimação.

Parte meu coração imaginar que o antigo dono provavelmente se sentiu sobrecarregado com a ideia de tratar a doença, já que os custos veterinários podem ser altos. Mas abandonar ou descartar o animal nunca é a solução.

Infelizmente, nem sempre há muitas opções em situações como essa. Antes de me chamarem, a polícia, o controle de animais e outros resgatadores especializados em répteis foram notificados. Nenhum deles quis ajudar. Chegaram até a me dizer que a cobra seria sacrificada.

Sinto-me honrado por ter tido a oportunidade de dar a Apples uma segunda chance. Ela é forte, linda e, posso garantir, tem uma imensa vontade de viver! Às vezes, tudo o que precisamos é de uma nova oportunidade.

Então, para todos os donos de animais: pode haver momentos em que eles fiquem doentes ou em que nos sintamos sobrecarregados. POR FAVOR, não cometam crueldade ou abandono. Existem pessoas dispostas a ajudar.

Em momentos como este, sempre penso nas pessoas que ajudam, aquelas que oferecem apoio e bons conselhos.





Quero agradecer a todos os envolvidos em garantir que Apples recebesse o cuidado e a atenção de que precisava. Vocês são os VERDADEIROS HERÓIS dessa história.

Apples está a caminho de uma recuperação rápida e prometo fazer tudo o que puder para garantir que isso aconteça. Espero que ela passe o resto de sua longa vida conosco, no Reptile Hunter, como um animal educado”, declarou Hart, de 24 anos, que se apresenta como “Reptile Hunter” nas redes.

Ele ainda prometeu que Apples viverá o restante de sua vida como um animal educado e bem cuidado.