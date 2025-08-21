Reprodução Instagram Vídeo flagra briga generalizada em cruzeiro por “frango empanado”

Imagens impressionantes registraram o momento em que uma briga envolvendo dezenas de passageiros tomou conta de um cruzeiro da Carnival, aparentemente motivada por uma discussão sobre “frango empanado”.





O tumulto ocorreu por volta das 2h da manhã de segunda-feira (18), no último dia da viagem do navio Sunshine, que retornava a Miami após passar pelas Bahamas. Segundo relatos de quem filmou a cena, cerca de duas dúzias de pessoas trocaram socos e empurrões, derrubando uns aos outros no chão.

Nos vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ouvir um passageiro questionando: “Cadê a segurança?!”, enquanto agentes da tripulação tentavam, sem sucesso, conter os envolvidos. Em determinado momento, um dos seguranças, claramente sobrecarregado, se afasta da confusão para pedir reforço pelo rádio.

O criador de conteúdo do Bronx, Mike Terra, que estava a bordo, gravou a pancadaria e chegou a filmar sua própria reação:





“Brigar por causa de frango empanado é loucura”, comentou. Em resposta a seguidores, ele disse que o caso foi um “incidente isolado” e que a confusão pode ter envolvido outros motivos além da comida.

O navio havia partido de Miami na quinta-feira anterior, com paradas nas Bahamas, e retornou na segunda-feira. A empresa Carnival ainda não se manifestou oficialmente sobre o episódio.