Foto: Ministério do Turismo/ Roberto Castro Autoridades participam da abertura do Salão do Turismo em São Paulo.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, garantiu que o cronograma das obras voltadas para a COP30, marcada para novembro em Belém, está em dia. Durante coletiva após a abertura do 9° Salão do Turismo 2025, em São Paulo, ele destacou que já foram aplicados cerca de R$ 4 milhões em melhorias de infraestrutura na capital paraense.

Segundo ele, Belém contará com 53 mil leitos disponíveis para receber os participantes da COP30, número superior ao registrado na edição de 2024 da conferência, que aconteceu em Baku, no Azerbaijão.







Quando questionado sobre os custos de hospedagem, que foi alvo de crítica por parte de líderes internacionais, o ministro afirmou que o governo tem intermediado as negociações entre delegações e hotéis para assegurar acomodação para todos.

"Para você ter uma ideia, com a ação do governo, nós temos leitos oferecendo para países de menor PIB per capita, a partir de 100 dólares” , disse ele.

Ministério do Turismo confirma crescimento do setor do turismo



Uma pesquisa inédita foi apresentada durante a abertura do Salão do Turismo, e aponta que cerca de 55 milhões de brasileiros viajaram pelo menos duas vezes desde 2023.

O dado reforça a consolidação do setor como um dos principais motores da economia nacional. O levantamento foi conduzido pelo Ministério do Turismo (MTur) em parceria com a Nexus – Pesquisa e Inteligência de Dados.

Durante sua fala, o ministro enfatizou que o país vive um momento de alta no setor.

"Vivemos um momento histórico de mais viagens, mais qualidade e mais crescimento da renda. Isso tudo já se traduz em números. O nosso objetivo sempre foi fazer com que o turismo se torne uma das principais matrizes econômicas do Brasil."