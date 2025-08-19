Air Force Reserve Hurricane Hunters Vídeo mostra avião da Força Aérea nos olhos do furacão Erin

A Força Aérea dos Estados Unidos divulgou imagens impressionantes de uma de suas aeronaves entrando no olho do furacão Erin, que avança pelo Atlântico desde a semana passada. O vídeo foi registrado pelo esquadrão 53rd Weather Reconnaissance, conhecido como Hurricane Hunters, especializado em monitorar tempestades tropicais .





A missão foi realizada com a aeronave WC-130J Super Hercules, apelidada de Kermit the Hurricane Hunter, que sobrevoou a região crítica da tempestade e conseguiu atravessar o chamado “efeito estádio”, fenômeno visual em que o centro do furacão se mostra calmo, com céu claro e cercado por imponentes paredes de nuvens, lembrando uma arena esportiva.

Segundo a Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera dos EUA (NOAA), Erin chegou a atingir a categoria 5, com ventos superiores a 250 km/h, mas perdeu intensidade ao longo dos últimos dias. Até a segunda-feira (18), o sistema estava classificado como furacão de categoria 3, com ventos sustentados de cerca de 195 km/h, localizado a aproximadamente 210 km a leste-nordeste de Grand Turk Island e movendo-se em direção ao noroeste a 19 km/h.

Apesar de não representar ameaça direta ao território continental dos Estados Unidos, Erin tem causado ondas fortes, erosão costeira e inundações em diversas ilhas do Caribe. Autoridades relataram impactos significativos em Porto Rico, Ilhas Virgens, Bahamas e Turks & Caicos. Na Carolina do Norte, equipes de resgate já precisaram atuar após registros de banhistas surpreendidos pela força das correntes marítimas.





Os voos dos Hurricane Hunters são cruciais para a previsão do tempo, já que permitem a coleta de dados precisos sobre pressão atmosférica, velocidade dos ventos e estrutura interna das tempestades, informações que satélites não conseguem captar com o mesmo nível de detalhamento.

O furacão Erin continua sob monitoramento da NOAA e do Centro Nacional de Furacões (NHC), que alertam para riscos persistentes de ressacas e chuvas fortes na região do Caribe e em áreas próximas da costa sudeste dos EUA.