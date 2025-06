Reprodução NBC News A pequena Leah de 9 anos sofreu graves ferimentos.





Uma menina de 9 anos está se recuperando após ser mordida por um tubarão nas águas de Boca Grande, na Flórida. As informações são do USA Today.

Ela nadava no oceano com outros familiares por volta de 12h, no dia 11 de junho, quando o ataque aconteceu, informou o chefe do Corpo de Bombeiros de Boca Grande, C.W. Blosser, em um vídeo publicado nas redes sociais.

Equipes de emergência foram acionadas e a menina foi levada de helicóptero para um hospital da região, afirmou Blosser.

“A vítima estava na água no momento da mordida, acompanhada por outros membros da família”, explicou. “Eles conseguiram tirá-la do mar e levá-la até a estrada.”

Blosser acrescentou que este foi o primeiro ataque de tubarão a um nadador na região em vinte anos. Em 2024, a Flórida registrou 14 mordidas de tubarões não provocadas — o maior número entre todos os estados, segundo o Museu de História Natural da Flórida.

“Esses incidentes são raros, mas sempre existe a possibilidade”, disse Blosser. “Não acho que seja motivo para alarde neste momento.”

Menina mordida por tubarão está "lutando muito pela recuperação"

Familiares identificaram a vítima como Leah Lendel, de 9 anos, segundo os veículos Gulf Coast News e WBBH.

Reprodução Instagram Mãe de Leah pede orações em sua rede social

A mãe da menina, Nadia Lendel, que tem mais de 90 mil seguidores no Instagram, publicou em seus stories que Leah passava por uma cirurgia.

“Por favor, mantenham nossa família em suas orações”, escreveu. “Leah foi mordida por um tubarão hoje enquanto fazia snorkel.”

De acordo com uma vaquinha virtual criada para ajudar com os custos médicos, Leah foi mordida na mão enquanto brincava na água com os irmãos.













“Ela está estável e passando por cirurgia, lutando muito pela sua recuperação”, diz a descrição da campanha.

A página também informa que a família de Leah não possui plano de saúde e que “a jornada pela frente será longa e exigirá cura física e emocional”.