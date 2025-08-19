Reprodução Putin e Zelensky; embate segue em torno da partilha de territórios, entre eles a Crimeia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, sugeriu a capital Moscou como sede de seu encontro com o presidente da Ucrânia, Voldymyr Zelensky, mas o ucraniano já respondeu que não.

A informação foi repassada, nesta terça-feira (19), por fontes das negociações a agências de notícias internacionais.

A proposta de um encontro de Putin e Zelensky para se debater o fim da guerra da Ucrânia com a Russia foi o desfecho da reunião realizada nesta segunda-feira (19), na Casa Branca, do presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, com Zelensky e lideres europeus.

Ao final dos debates, Trump ligou para Putin e sugeriu um encontro trilateral - ele e os dois presidentes em guerra há 3 anos e meio.



Nesta ligação, segundo as fontes, o presidente Putin teria sugerido a realização desse encontro na capital do seu país, o que foi negado imediatamente por Zelensky.

Uma fonte diplomática próxima dos diálogos relatou ainda que líderes europeus chegaram a dizer a Trump que a sugestão de Putin "não parecia uma boa ideia".

Partilha de territórios



Também nesta terça, Trump deu detalhes sobre a partilha dos territórios ucranianos atualmente ocupados pela Rússia, num possível acordo de paz.

Em entrevista à rede de TV norte-americana Fox News, ele disse que a Ucrânia ficará "com muito território", em referência às regiões atualmente ocupadas por tropas russas, mas não especificou quais.

O presidente ucraniano já afirmou que não aceitará negociar territórios com Moscou.

Trump também afirmou na entrevista não ter certeza de que o presidente russo, Vladimir Putin, vai querer fechar um acordo de paz e que saberá disso "nas próximas duas semanas".

Uma das exigências de Zelensky e dos líderes europeus que participaram da reunião na Casa Branca é a garantia de segurança de que a Ucrânia não será atacada novamente, após um possível acordo de paz.

Kremlin



O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou, também nesta terça, que qualquer reunião entre os líderes russo e ucraniano precisaria ser preparada "muito cuidadosamente".





Ele garantiu ainda que o Kremlin não se opõe à realização de qualquer encontro de paz, "em nível bilateral ou trilateral".

Além disso, destacou que Moscou acredita que Trump "deseja sinceramente alcançar um resultado duradouro, estável e confiável" para a paz na Ucrânia.

De acordo com o chanceler, em entrevista à emissora de TV Rossiya-24, o objetivo da Rússia na Ucrânia "nunca foi" a conquista de territórios, mas a "proteção" das populações russas que vivem lá.

