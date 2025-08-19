TV Cultura/reprodução Steven Levitsky, cientista político e autor de "Como as Democracias Morrem"

O cientista político Steven Levitsky afirmou em entrevista ao Roda-Viva nessa segunda-feira (18) que a aplicação da Lei Magnitsky pelo governo dos Estados Unidos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, foi feita de forma equivocada.

A legislação prevê sanções econômicas a estrangeiros envolvidos em corrupção ou violações de direitos humanos, mas, segundo ele, não se enquadra no caso.

Levitsky destacou que a medida não corresponde ao propósito original da lei. “ Os instrumentos legais estão sendo usados de forma equivocada. Essa lei foi criada para punir terroristas. Alexandre de Moraes é muita coisa, mas não é um terrorista, ele não é uma ameaça à segurança nacional dos Estados Unidos ”, afirmou no programa Roda Viva, da TV Cultura.

O professor de Harvard ainda ampliou a crítica ao governo estadunidense. “ De forma clara, essa lei está sendo mal aplicada. Isso é muito tópico no governo Trump. O governo Trump está abusando das leis em todo o país, nacional e internacionalmente ”, acrescentou.





Quem é Steven Levitsky

Levitsky é professor e diretor do Centro David Rockefeller para Estudos Latino-Americanos, em Harvard.

Autor e coautor de diversos livros, é um dos responsáveis pelo best-seller "Como as Democracias Morrem", referência em estudos sobre política contemporânea.