Reprodução/redes sociais O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se reuniram na Casa Branca, em Washington, nesta segunda-feira (18), anunciaram a realização de uma reunião trilateral, com a participação do presidente russo Vladimir Putin, para que a paz entre Rússia e Ucrânia possa ser negociada entre os dois presidentes.

Trump disse que Putin também quer a paz e que vai entrar em contato com o presidente russo ainda nesta segunda-feira, para marcar essa reunião.

A invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 marcou uma escalada acentuada para um conflito que começou já em 2014.

Nesta segunda, na reunião na Casa Branca, participaram também líderes de algumas das principais potências europeias.



Entre eles, estava o chefe da Otan, Mark Rutte; a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen; o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; o chanceler alemão Frederich Merz; a premier italiana Giorgia Meloni, e os presidentes Emmanuel Macron, da França, e Alexander Stubb, da Finlândia.

Zelensky se reuniu com o grupo mais cedo e depois se reuniu a sós com Trump, antes do grupo se juntar às discussões.



O objetivo dos europeus era apoiar Zelensky em um momento diplomático crucial da guerra e evitar repetição do encontro hostil entre Trump e o líder ucraniano no Salão Oval, em fevereiro.



Eles também se apresentaram numa frente unida de apoio à Ucrânia em sua guerra contra a Rússia, depois que Trump, após uma reunião na sexta-feira (15), com o presidente russo Vladimir Putin, realizada no Alasca, alinhou-se à exigência de Moscou de que Kiev cedesse território como parte de um acordo de paz.

Pressão dos EUA

Apesar de dizer em público que se recusaria a ceder territórios para encerrar a guerra com a Rússia, Zelensky estaria sob pressão dos EUA para assinar um acordo que prevê o reconhecimento da Crimeia como pertencente a Moscou, entre outras concessões, além da saida da Ucrânia do processo de inclusão na Otan

Antes do encontro com Trump, Zelensky publicou nas redes sociais que o principal objetivo da reunião é uma paz duradoura para a Ucrânia e toda a Europa.

Ele também fez duras críticas à Rússia, afirmando o último bombardeio russo contra a cidade de Kharkiv foi um ataque "demonstrativo e cínico " contra o país para sabotar sua reunião com Trump.

Também pelas redes sociais, Trump aumentou a pressão sobre Zelensky ao afirmar que ele poderia encerrar a guerra com a Rússia "quase imediatamente", caso quisesse. Ele respondeu em seguida que deseja encerrar o conflito de forma "rápida e confiável".

Tom amistoso

Já ao lado de Zelensky, na Casa Branca, durante conferência de imprensa e antes da reunião a sós, Trump manteve um tom mais amistoso e disse que ia ligar para Putin após o encontro com o ucraniano.

Ele disse que tentaria o acordo trilateral para cessar a guerra e que o presidente russo estava esperando uma ligação após o encontro com os líderes europeus.



"Eu não tenho duvidas que chegaremos a um acordo de paz. Temos sete líderes de grandes países e falaremos sobre isso", disse Trump aos repórteres.

Em seguida, todos se reuniram a portas fechadas e, ao final, deram uma declaração conjunta aos repórteres, mostrando alinhamento em torno dessa reunião trilateral com a particpação de Putin.

Zelensky citou, como condição de um acordo para o fim da guerra a garantia de segurança da Ucrânia e da Europa, com participação dos Estados Unidos.

Trump disse que essa questão pode ser resolvida em "algumas semanas".

*Reportagem em atualização