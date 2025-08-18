Evelyns Wildlife Refuge Esquilos “zumbis” com tumores assustam moradores nos EUA

Moradores de diferentes regiões dos Estados Unidos têm relatado o aparecimento de esquilos com uma aparência aterrorizante: cheios de tumores semelhantes a verrugas e feridas que expelem pus. As imagens, compartilhadas nas redes sociais desde meados de 2023, voltaram a ganhar força neste verão e mostram esquilos-cinzentos com manchas sem pelo, caroços no rosto e nos membros. As informações são do NY Post.

Segundo o Daily Mail, os animais já foram fotografados em estados como Maine e até mesmo no Canadá. Alguns usuários de fóruns online passaram a chamá-los de “esquilos zumbis”, pela aparência grotesca.

Especialistas em fauna, no entanto, explicam que esses animais provavelmente sofrem de fibromatose de esquilos, uma doença viral de pele causada pelo leporipoxvírus. O vírus se espalha por contato direto com a saliva ou as lesões de esquilos infectados, de forma semelhante ao herpes em humanos.

Embora assustem, os especialistas garantem que os roedores não representam risco para pessoas, aves ou animais de estimação.

“É algo natural, que tende a seguir seu curso. Não há motivo para tentar capturá-los”, afirmou Shevenell Webb, do Departamento de Pesca e Vida Selvagem do Maine, ao Bangor Daily News.

A doença provoca tumores que geralmente desaparecem sozinhos em quatro a oito semanas. Em casos mais graves, porém, os caroços podem atingir órgãos internos e levar o animal à morte. Webb destacou ainda que a proliferação pode estar relacionada a comedouros de pássaros, onde restos de sementes contaminadas podem facilitar a transmissão.

O surto de “esquilos zumbis” ocorre em paralelo a outro fenômeno que vem chamando atenção nos EUA: o surgimento de coelhos com tumores em forma de “espinhos negros” na cabeça, causado pelo papilomavírus do coelho-de-cauda-algodão, também chamado vírus de Shope.





Coelhos também surgem com tentáculos sombrios na cabeça

Em Fort Collins, no estado norte-americano do Colorado, um surto alarmante tem chamado a atenção de moradores e especialistas: coelhos-de-rabo-de-algodão infectados com o vírus Shope estão desenvolvendo crescimentos negros e parecidos com tentáculos em suas cabeças. As informações são do 9News.

A aparência macabra rendeu às criaturas o apelido de “Frankenbunnies” .