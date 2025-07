Nuevayorkypunto Metrô de NY alaga, vira rio subterrâneo e assusta quem estava nos vagões

Uma tempestade forte e repentina atingiu em minutos a cidade de Nova York, no fim da tarde, alagando ruas, túneis e estações do metrô. Quem saiu do trabalho no fim do dia encontrou um metrô mais parecido com um rio subterrâneo.

“Segundo o jornal The Washington Post, Nova York registrou o segundo maior volume de chuva por hora desde 1943 — cerca de 5 cm em 30 minutos — o que provocou inundações, paralisações no metrô e inundações em estações.”

Volume suficiente pra sobrecarregar qualquer sistema de drenagem. Estações como a 28th Street viraram pontos de pânico: água invadindo plataformas, correndo pelos trilhos, e passageiros literalmente subindo em bancos pra não se molhar.

Vídeos que circulam nas redes sociais, mostram a situação em tempo real. Em um deles, dá pra ver a água caindo como cachoeira em uma das escadas de acesso. Em outro, passageiros presos dentro dos trens, aguardam instruções sem saber se deveriam sair ou ficar.

O governador de Nova Jersey, Phil Murphy, decretou estado de emergência por causa das enchentes. Na cidade de Nova York, várias linhas de metrô redirecionaram os passageiros para ônibus — que, por sua vez, também enfrentaram vias alagadas.

Segundo especialistas, esse tipo de chuva extrema, está cada vez mais comum por causa das mudanças climáticas. E o sistema do metrô, que tem mais de 100 anos, ainda não está pronto para lidar com esse tipo de evento. Apesar de investimentos em bombas, barreiras e drenagem, os avanços ainda são lentos e insuficientes.