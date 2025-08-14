suda kana/Reprodução Boeing 747-8

Um Boeing 747-8 cargueiro da UPS bateu um dos motores no solo durante o pouso no Aeroporto de Taipei, em Taiwan, na quarta-feira (13), após enfrentar vento de cerca de 76 km/h. As informações são de Aeroin.





A aeronave, de matrícula N613UP, operava o voo 5X-61 com origem em Hong Kong e sofreu o incidente às 09h08 (horário de Brasília), 20h08 (hora local), durante a terceira tentativa de pouso na pista 05L.

Um vídeo mostra com clareza as chamas e as faíscas provocadas pelo impacto do motor externo direito contra o asfalto, além da instabilidade sofrida pelo Jumbo Jet devido aos ventos registrados no momento.





Condições climáticas adversas

Dados meteorológicos (METAR) indicavam vento de 100° com intensidade de até 52 km/h e rajadas de 76 km/h, boa visibilidade e temperatura de 31°C.

As rajadas intensas e o vento cruzado dificultaram a estabilização da aproximação, resultando no contato do motor número #4 (posição externa na asa direita) com a pista.

Apesar dos danos significativos ao motor GEnx, incluindo a perda de parte da carenagem, a tripulação conseguiu completar o pouso e direcionar a aeronave até a área de estacionamento sem outros problemas. Não houve feridos.