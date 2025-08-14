Um homem de 44 anos descobriu que vivia com uma faca alojada no peito havia oito anos. O caso aconteceu na Tanzânia.
Depois de anos, o homem procurou atendimento médico, porque notou que estava com uma secreção abaixo do mamilo.
O fato começou então a ser investigado pelo médico que o atendeu no Hospital Nacional de Muhimbili.
Foi durante a consulta que o paciente contou que, oito anos antes, havia se envolvido em uma briga, depois de uma discussão violenta, e acabou levando várias facadas.
Segundo seu relato, ele foi atacado com golpes de faca no rosto, costas, peito e abdômen e chegou a receber atendimento médico.
No entanto, na época, ele não passou por exames de imagem. Recebeu vários pontos nas áreas atingidas e se recuperou.
Depois do relato, o paciente passou por uma radiografia, que revelou a lâmina atravessada no tórax, sem atingir órgãos vitais.
Segundo os médicos, o acúmulo de pus foi causado pela presença do corpo estranho e por tecido danificado ao redor.
O caso, publicado depois no Journal of Surgical Case Reports, deixou os médicos perplexos.
Uma faca no peito poderia causar dor, febre, dificuldade para respirar, tosse ou qualquer alteração nos sinais vitais. O que não foi seu caso.
O paciente foi submetido a uma cirurgia para a retirada da faca e permaneceu 24 horas na UTI.
Depois, permaneceu internado por mais dez dias para acompanhamento, teve alta e se recuperou, sem complicações.
Seu caso foi registrado também na B iblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos.