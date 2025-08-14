O presidente da Câmara, Hugo Motta(Republicanos), mantém distância de bolsonaristas após recusar pautar a PL da Anistia, mas também não conseguiu reaproximação com petistas.
Apesar de lideranças do PT e da esquerda manifestarem apoio no confronto com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro(PL), a base do governo Lula ainda não absorveu a questão do IOF, que influenciou a avaliação política sobre o presidente da Câmara.
Segundo relato de um deputado ao Portal iG, aliados de Motta planejaram aplicar derrotas ao governo no Congresso e preparar a candidatura de Tarcísio de Freitas(Republicanos). O aumento do IOF, no entanto, teria fortalecido a posição de Lula e alterado o cenário político.
O líder do governo, Lindbergh Farias(PT), tem atuado publicamente em defesa do posicionamento de Motta em relação à anistia, reforçando o apoio estratégico dos petistas nesse ponto.
Ainda assim, o governo federal mantém cautela e evita se aproximar formalmente do presidente da Câmara, apesar de eventuais sinalizações públicas favoráveis caso ele se mantenha firme contra a anistia.
Visão de Lula
Fontes ouvidas pelo Portal iG apontam que a avaliação sobre Motta difere da feita sobre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil).
Lula já afirmou considerar Alcolumbre um político com pulso firme e capacidade de conduzir negociações, enquanto enxerga Motta como inexperiente, prevendo que ainda enfrentará dificuldades para consolidar sua atuação no Congresso.
Apesar disso, o governo não descarta futuras aproximações eleitorais com Motta, incluindo a possibilidade de apoio em 2026. A estratégia atual é agregar forças sem criar divisões, mantendo vigilância sobre o comportamento do presidente da Câmara diante de pautas sensíveis.