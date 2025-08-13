Reprodução Polícia dos EUA indiciou os suspeitos

Treze pessoas foram indiciadas pela polícia dos Estados Unidos após aplicarem golpes em mais de 400 idosos, resultando em um prejuízo de 5 milhões de dólares, ou cerca de R$ 27 milhões.

A idade média das vítimas do chamado "golpe dos avós" era de 84 anos, segundo as autoridades norte-americanas.

De acordo com a CBS News, a procuradora de Massachusetts, Leah Foley, afirmou, durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (13), em Boston, que a investigação começou após a Uber sinalizar atividades suspeitas ao FBI, percebendo que motoristas estavam sendo usados como intermediários sem saber.

O esquema funcionava com call centers organizados na República Dominicana.

O golpe tinha início quando um criminoso ligava para a vítima se passando por um neto ou familiar em apuros, mencionando acidentes ou necessidade de pagar fiança.

Em seguida, alguém fingindo ser advogado, exigia o dinheiro.



Quando as vítimas já estavam convencidas, elas eram orientados a entregar o dinheiro a motoristas da Uber que era encaminhado ao local sob pretextos variados, como buscar documentos ou levar o idoso ao banco.

O dinheiro era então repassado aos suspeitos.

Segundo Foley, cerca de 400 pessoas foram vítimas, 50 delas nos Estados Unidos, e muitas não denunciaram por vergonha.



"O objetivo deles era enganar nossos avós, pais, vizinhos e amigos, fazendo-os entregar suas economias de uma vida inteira", declarou.

Suspeitos sob custódia

Entre os suspeitos, nove já estão sob custódia e quatro permanecem foragidos, sendo dois nos Estados Unidos e dois na República Dominicana.

As acusações incluem conspiração para cometer fraude postal e eletrônica, além de l avagem de dinheiro.



A Uber afirmou ter cooperado com as autoridades e reforçado treinamentos para motoristas a fim de evitar casos semelhantes.





Em um comunicado, empresa disse que monitorou continuamente os supostos suspeitos enquanto a polícia investigava em um esforço para evitar mais perdas.

“Este caso exemplifica como o Uber usa a tecnologia antifraude para detectar e relatar proativamente atividades suspeitas à polícia”, disse um porta-voz da Uber. “Parabenizamos os esforços dos investigadores que trabalharam diligentemente para levar esses indivíduos à justiça e ajudar a proteger nossas comunidades. A Uber leva a fraude a sério e continua investindo em tecnologia para ajudar a prevenir, detectar e abordá-la em toda a nossa plataforma", declarou a empresa à CBS News.

Foley alertou que as vítimas provavelmente não receberão o dinheiro perdido, mas disponibilizou canais para denúncias e informações sobre prevenção.

