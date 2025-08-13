Polícia dos EUA indiciou os suspeitos
Reprodução
Polícia dos EUA indiciou os suspeitos

Treze pessoas foram indiciadas pela polícia dos  Estados Unidos após aplicarem golpes em mais de 400 idosos, resultando em um prejuízo de 5 milhões de dólares, ou cerca de R$ 27 milhões.

A idade média das vítimas do chamado "golpe dos avós" era de 84 anos, segundo as autoridades norte-americanas.

De acordo com a CBS News, a procuradora de Massachusetts, Leah Foley, afirmou, durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira (13), em Boston, que a investigação começou após a Uber sinalizar atividades suspeitas ao FBI, percebendo que motoristas estavam sendo usados como intermediários sem saber.

O esquema funcionava com call centers organizados na República Dominicana. 

O golpe tinha início quando um criminoso ligava para a vítima se passando por um neto ou familiar em apuros, mencionando acidentes ou necessidade de pagar fiança.

Em seguida, alguém fingindo ser advogado, exigia o dinheiro.

Quando as vítimas já estavam convencidas, elas eram orientados a entregar o dinheiro a motoristas da Uber que era encaminhado ao local sob pretextos variados, como buscar documentos ou levar o idoso ao banco.

O dinheiro era então repassado aos suspeitos.

Segundo Foley, cerca de 400 pessoas foram vítimas, 50 delas nos Estados Unidos, e muitas não denunciaram por vergonha.

"O objetivo deles era enganar nossos avós, pais, vizinhos e amigos, fazendo-os entregar suas economias de uma vida inteira", declarou.

Suspeitos sob custódia

Entre os suspeitos, nove já estão sob custódia e quatro permanecem foragidos, sendo dois nos Estados Unidos e dois na República Dominicana.

As acusações incluem conspiração para cometer fraude postal e eletrônica, além de l avagem de dinheiro.

A Uber afirmou ter cooperado com as autoridades e reforçado treinamentos para motoristas a fim de evitar casos semelhantes.


Em um comunicado, empresa disse que monitorou continuamente os supostos suspeitos enquanto a polícia investigava em um esforço para evitar mais perdas.

“Este caso exemplifica como o Uber usa a tecnologia antifraude para detectar e relatar proativamente atividades suspeitas à polícia”, disse um porta-voz da Uber. “Parabenizamos os esforços dos investigadores que trabalharam diligentemente para levar esses indivíduos à justiça e ajudar a proteger nossas comunidades. A Uber leva a fraude a sério e continua investindo em tecnologia para ajudar a prevenir, detectar e abordá-la em toda a nossa plataforma", declarou a empresa à CBS News.

Foley alertou que as vítimas provavelmente não receberão o dinheiro perdido, mas disponibilizou canais para denúncias e informações sobre prevenção.

    Link deste artigo: https://ultimosegundo.ig.com.br/mundo/2025-08-13/-golpe-dos-avos--faz-400-vitimas-nos-eua-com-prejuizo-de-quase-r--27-mi.html

    Mais Recentes

      Comentários

      Clique aqui e deixe seu comentário!