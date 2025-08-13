Reprodução Fãs queimam bonecos Labubu após teoria ligá-lo a demônio

Uma teoria da conspiração que associa o popular boneco de pelúcia chinês Labubu a um demônio ganhou força nas redes sociais, levando alguns fãs a queimarem suas próprias peças. As informações são da South China Morning Post.

Labubu é uma série de bonecos fofos e peludos produzidos pela empresa chinesa Pop Mart e criados pelo artista de Hong Kong Kasing Lung. A marca registrada do personagem são os nove dentes pontiagudos, que lhe conferem um ar travesso.

Foi justamente essa característica que inspirou a teoria. Usuários de redes sociais fora da China passaram a associar o brinquedo a Pazuzu, um demônio mesopotâmico mencionado em registros que datam do primeiro milênio a.C.

Pazuzu é retratado com rosto de leão ou cachorro e olhos muito saltados. Um desenho que circula na internet mostra o demônio sorrindo, exibindo dentes pontudos semelhantes aos do Labubu.

Alguns internautas alertaram sobre o “risco de possessão” caso o boneco seja mantido em casa. Um estrangeiro chegou a queimar seu Labubu e compartilhar o vídeo online.

Kasing Lung, criador do personagem, já explicou que a inspiração veio de lendas europeias sobre elfos. Labubu surgiu há dez anos em suas ilustrações da série The Monsters, que inclui outros personagens como Tycoco e Zimomo.

A parceria com a Pop Mart começou em 2019. Segundo a empresa, apesar da aparência marota, Labubu é “bondoso”. Já foram produzidas mais de 300 variações dos brinquedos The Monsters, em diferentes tamanhos, cores e roupas, vendidos em “caixas surpresa” — o cliente só descobre qual modelo comprou ao abrir o pacote.

O sucesso internacional explodiu depois que Lisa, integrante do grupo de K-pop Blackpink, declarou ser fã do personagem. Os produtos frequentemente esgotam, e um boneco comum, vendido por 99 yuans (cerca de R$ 76), pode alcançar centenas de yuans no mercado de revenda. As versões raras chegam a ultrapassar 2.000 yuans.





No primeiro semestre deste ano, a Pop Mart registrou receita global de 13,7 bilhões de yuans (R$ 10 bilhões), um crescimento de mais de 200% em relação ao mesmo período de 2024, segundo o portal chinês The Paper.

A “teoria do demônio” também repercute na internet chinesa.

“Sempre achei assustador”, comentou um usuário.

Outro disse: “Não gosto da aparência, mas ouvi dizer que dá sorte. E deu mesmo, já que valorizou muito”. Um terceiro defendeu: “Acho fofo. Não dá para esperar que se pareça com humanos, eles são elfos”.